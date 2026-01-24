Moet Club Brugge ook in de JPL rondkijken voor aanvallende versterking? "Kan hij die lijn doortrekken?"

Moet Club Brugge ook in de JPL rondkijken voor aanvallende versterking? "Kan hij die lijn doortrekken?"
Foto: © photonews

Club Brugge is nog op zoek naar aanvallende versterking en kijkt daarvoor vooral naar het buitenland. In België loopt er echter ook nog talent rond. Parfait Guiagon bijvoorbeeld, die bij Charleroi grote indruk maakt.

De 24-jarige winger scoort en geeft assists. Analist Francky Van der Elst ziet Guiagon als een aantrekkelijke speler. “Guiagon is een goeie, attractieve speler. Hij scoort ook, zit nu aan vier goals in vier matchen. Soms kan hij ook simpel spelen, maar dan gaat hij toch voor de dribbel of een bal tussen de benen. De laatste tijd lukt dat allemaal. Je vraagt je af: waarom nu ineens wél?”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Van der Elst waarschuwt wel voor een te snelle conclusie. “Het is moeilijk te zeggen of hij een goeie speler is voor Club. Bij een topclub moet je vaker je beste niveau tonen dan Guiagon in 2,5 jaar bij Charleroi deed. De laatste weken blinkt hij uit tegen topclubs, ja, maar ik wil eerst zien of hij die lijn kan doortrekken.”

De financiële kant speelt ook een rol. “Voor Guiagon zal ook goed betaald moeten worden, nu hij zijn contract verlengd heeft. Al leek hij zelf verrast toen Mehdi Bayat dat ineens aankondigde", zegt Van der Elst. 

Is Parfait Guiagon een speler voor Club Brugge?

Charleroi zit nu stevig in de onderhandelingspositie, want de verlenging tot 2028 voorkomt dat Guiagon gratis de deur uitloopt. Zijn leeftijd is een andere factor om rekening mee te houden. “Club koopt vaak jonger in. Guiagon is toch al bijna 25", merkt Van der Elst op. Eerdere binnenlandse transfers zoals Nilsson en Nielsen waren bovendien geen succes, wat een extra afweging vormt.


Uiteindelijk blijft het voorlopig bij speculatie. “Van Benfica of van Charleroi komen, da’s toch een verschil", besluit Van der Elst

Charleroi
Club Brugge
Parfait Guiagon

