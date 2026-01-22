Degryse én Alderweireld komen met voorspelling die fans van Club Brugge héél graag gaan horen

Club Brugge ontvangt volgende woensdag Olympique Marseille voor een héél belangrijk Champions League-duel. Marc Degryse én Toby Alderweireld wagen zich aan een (héél positieve) voorspelling.

Voor Club Brugge is het simpel. De Belgische vicekampioen moét volgende woensdag winnen van Olympique Marseille om uitzicht te behouden op Europese overwintering.

En dan wordt het rekenen en kijken naar de andere resultaten in Het Kampioenenbal. Marc Degryse én Toby Alderweireld hebben er in Het Laatste Nieuws een goed oog in.

Mooier kan je het niet hebben

"Het is een fantastische affiche tegen een rechtstreekse concurrent", aldus Degryse. "Mooier kan je het niet hebben."

Degryse verwacht dan ook dat Club Brugge zich bij de eerste vierentwintig teams zal scharen. "De sfeer in het Jan Breydelstadion zal geweldig zijn. Ik ben ervan overtuigd dat Club Brugge zich zal plaatsen."

Club Brugge kan deze wedstrijd als een finale zien. Het wordt héél leuk op Jan Breydel

"Ik denk oprecht dat Club Brugge zal winnen én zich zal plaatsen", is ook Alderweireld duidelijk. "Club Brugge kan deze wedstrijd als een finale zien. Het wordt héél leuk op Jan Breydel."