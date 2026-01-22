Degryse én Alderweireld komen met voorspelling die fans van Club Brugge héél graag gaan horen

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
Degryse én Alderweireld komen met voorspelling die fans van Club Brugge héél graag gaan horen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge ontvangt volgende woensdag Olympique Marseille voor een héél belangrijk Champions League-duel. Marc Degryse én Toby Alderweireld wagen zich aan een (héél positieve) voorspelling.

Voor Club Brugge is het simpel. De Belgische vicekampioen moét volgende woensdag winnen van Olympique Marseille om uitzicht te behouden op Europese overwintering.

En dan wordt het rekenen en kijken naar de andere resultaten in Het Kampioenenbal. Marc Degryse én Toby Alderweireld hebben er in Het Laatste Nieuws een goed oog in.

Mooier kan je het niet hebben

Marc Degryse

"Het is een fantastische affiche tegen een rechtstreekse concurrent", aldus Degryse. "Mooier kan je het niet hebben."

Degryse verwacht dan ook dat Club Brugge zich bij de eerste vierentwintig teams zal scharen. "De sfeer in het Jan Breydelstadion zal geweldig zijn. Ik ben ervan overtuigd dat Club Brugge zich zal plaatsen."

Club Brugge kan deze wedstrijd als een finale zien. Het wordt héél leuk op Jan Breydel

Toby Alderweireld

Lees ook... Zal het volstaan voor blauw-zwart? Goed nieuws voor Club Brugge voor de thuiswedstrijd tegen Marseille
"Ik denk oprecht dat Club Brugge zal winnen én zich zal plaatsen", is ook Alderweireld duidelijk. "Club Brugge kan deze wedstrijd als een finale zien. Het wordt héél leuk op Jan Breydel."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Club Brugge - Marseille live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (28/01).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Marseille

Meer nieuws

LIVE: El Ouahdi zet Genk op voorsprong met speciaal doelpunt! Live

LIVE: El Ouahdi zet Genk op voorsprong met speciaal doelpunt!

23:06
Rondje in de Europa League: Tielemans wint, ook Feyenoord en Lyon foutloos

Rondje in de Europa League: Tielemans wint, ook Feyenoord en Lyon foutloos

23:00
Een ode aan Hans Vanaken: "Nooit de luidste stem, altijd het zwaarste gewicht in de weegschaal"

Een ode aan Hans Vanaken: "Nooit de luidste stem, altijd het zwaarste gewicht in de weegschaal"

20:40
1
OFFICIEEL: Julien Duranville heeft zijn nieuwe club gevonden

OFFICIEEL: Julien Duranville heeft zijn nieuwe club gevonden

22:40
Alle records aan diggelen? Club Brugge wil én kan magische kaap van 100 miljoen euro ronden met drie transfers

Alle records aan diggelen? Club Brugge wil én kan magische kaap van 100 miljoen euro ronden met drie transfers

20:00
1
🎥 UPDATE: Dit is de reden waarom Genk-vak in allerijl moest worden ontruimd

🎥 UPDATE: Dit is de reden waarom Genk-vak in allerijl moest worden ontruimd

22:30
3
Zal het volstaan voor blauw-zwart? Goed nieuws voor Club Brugge voor de thuiswedstrijd tegen Marseille

Zal het volstaan voor blauw-zwart? Goed nieuws voor Club Brugge voor de thuiswedstrijd tegen Marseille

17:00
1
Heeft blauw-zwart de opvolger van Mignolet gevonden? 'Club Brugge wil Matz Sels terug naar België halen'

Heeft blauw-zwart de opvolger van Mignolet gevonden? 'Club Brugge wil Matz Sels terug naar België halen'

19:40
8
Senne Lammens achterna: 'Mike Penders keert nu al terug naar Londen om nummer één van Chelsea te worden'

Senne Lammens achterna: 'Mike Penders keert nu al terug naar Londen om nummer één van Chelsea te worden'

21:40
Nog een transfer Club Brugge in stroomversnelling: onderhandelingen zijn al gestart

Nog een transfer Club Brugge in stroomversnelling: onderhandelingen zijn al gestart

19:00
10
Gaat hij Italië verlaten? 'Edin Dzeko wordt plots gelinkt aan héél verrassende transfer naar Parijs'

Gaat hij Italië verlaten? 'Edin Dzeko wordt plots gelinkt aan héél verrassende transfer naar Parijs'

21:20
2
Komt Anderlecht te laat? 'Feyenoord wil Belgische doelman naar De Kuip halen voor neus van paars-wit'

Komt Anderlecht te laat? 'Feyenoord wil Belgische doelman naar De Kuip halen voor neus van paars-wit'

21:00
Club Brugge heeft een probleem met Onyedika: middenvelder wil weg

Club Brugge heeft een probleem met Onyedika: middenvelder wil weg

15:52
8
'Deze twee clubs ruiken een enorme kans en willen transfervrije Lewandowski deze zomer oppikken'

'Deze twee clubs ruiken een enorme kans en willen transfervrije Lewandowski deze zomer oppikken'

20:20
'Klopp stelt meteen eisen en wil... hét droomtarget van Barça naar Real Madrid halen'

'Klopp stelt meteen eisen en wil... hét droomtarget van Barça naar Real Madrid halen'

19:20
5
Club NXT-coach Jonas De Roeck hekelt arbitrage: "Er wordt tegen ons gefloten"

Club NXT-coach Jonas De Roeck hekelt arbitrage: "Er wordt tegen ons gefloten"

18:20
2
Vijf dagen achter de tralies voor Brugse fans: reisje dat ze zich nog lang gaan herinneren

Vijf dagen achter de tralies voor Brugse fans: reisje dat ze zich nog lang gaan herinneren

14:30
10
"Een klasbak die in JPL hoort": Marko Ilic (KV Kortrijk) hakt stevige knoop door

"Een klasbak die in JPL hoort": Marko Ilic (KV Kortrijk) hakt stevige knoop door

19:10
Nu al dreigende taal vanuit Marseille: Club Brugge is gewaarschuwd (en wordt zwaar uitgedaagd)

Nu al dreigende taal vanuit Marseille: Club Brugge is gewaarschuwd (en wordt zwaar uitgedaagd)

12:20
16
Nieuw bestuur Anderlecht heeft duidelijk plan voor terugkeer naar de top: terug naar de roots

Nieuw bestuur Anderlecht heeft duidelijk plan voor terugkeer naar de top: terug naar de roots

18:40
7
Zou België... het WK 2026 kunnen boycotten? De minister van Sport reageert

Zou België... het WK 2026 kunnen boycotten? De minister van Sport reageert

17:40
4
Waarom geeft Rein Van Helden succesverhaal STVV op voor onzekerheid bij Antwerp?

Waarom geeft Rein Van Helden succesverhaal STVV op voor onzekerheid bij Antwerp?

18:00
14
Opvallend: Charleroi haalt spits in huis voor zes maanden, maar ... leent hem uit aan Belgische profclub

Opvallend: Charleroi haalt spits in huis voor zes maanden, maar ... leent hem uit aan Belgische profclub

17:30
KAA Gent gaat transfermarkt op en zoekt in één linie héél dringend versterking

KAA Gent gaat transfermarkt op en zoekt in één linie héél dringend versterking

17:20
Straf! Club Brugge haalt ex-smaakmaker Cercle op voor... zes miljoen euro

Straf! Club Brugge haalt ex-smaakmaker Cercle op voor... zes miljoen euro

15:24
18
Transfernieuws en Transfergeruchten 22/01: Lemarechal - Diop - De Kerf

Transfernieuws en Transfergeruchten 22/01: Lemarechal - Diop - De Kerf

15:24
Franky Van der Elst durft het zeggen: "Dan is het niet oneerlijk om Vanaken met De Bruyne te vergelijken"

Franky Van der Elst durft het zeggen: "Dan is het niet oneerlijk om Vanaken met De Bruyne te vergelijken"

12:00
4
CEO Patro Eisden legt uit waarom ze Nainggolan absoluut wilden en hoe ver ze zijn gegaan

CEO Patro Eisden legt uit waarom ze Nainggolan absoluut wilden en hoe ver ze zijn gegaan

16:30
KAA Gent heeft een nieuwe aanvaller: 21-jarige toren komt Buffalo's stootkracht geven

KAA Gent heeft een nieuwe aanvaller: 21-jarige toren komt Buffalo's stootkracht geven

15:16
1
KAA Gent neemt afscheid van een echte Buffalo: gewaardeerde collega en scherpe pen

KAA Gent neemt afscheid van een echte Buffalo: gewaardeerde collega en scherpe pen

15:00
Volgende week rekent en hoopt Union op een nederlaag van... Club Brugge: "Zolang er nog 1% kans is..."

Volgende week rekent en hoopt Union op een nederlaag van... Club Brugge: "Zolang er nog 1% kans is..."

11:40
6
Weeral Belgische profclub met transferverbod: nu wel om een heel vreemde reden

Weeral Belgische profclub met transferverbod: nu wel om een heel vreemde reden

13:54
7
Anderlecht geeft jongste jeugdinternational ooit een contract op zijn 15de verjaardag

Anderlecht geeft jongste jeugdinternational ooit een contract op zijn 15de verjaardag

13:40
4
Eden Hazard gaat nieuwe uitdaging aan in héél andere business

Eden Hazard gaat nieuwe uitdaging aan in héél andere business

13:00
DONE DEAL: Lierse verliest sterkhouder aan JPL-club

DONE DEAL: Lierse verliest sterkhouder aan JPL-club

13:22
1
DONE DEAL: Zulte Waregem ziet nog een speler definitief vertrekken

DONE DEAL: Zulte Waregem ziet nog een speler definitief vertrekken

13:15

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 7
Kairat Almaty Kairat Almaty 1-4 Club Brugge Club Brugge
Bodø Glimt Bodø Glimt 3-1 Manchester City Manchester City
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 1-1 Napoli Napoli
Real Madrid Real Madrid 6-1 Monaco Monaco
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 2-0 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Tottenham Tottenham 2-0 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Villarreal Villarreal 1-2 Ajax Ajax
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 2-1 PSG PSG
Inter Milaan Inter Milaan 1-3 Arsenal Arsenal
Galatasaray Galatasaray 1-1 Atlético Madrid Atlético Madrid
FK Qarabag FK Qarabag 3-2 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
Bayern München Bayern München 2-0 Union SG Union SG
Newcastle United Newcastle United 3-0 PSV PSV
Chelsea Chelsea 1-0 Pafos FC Pafos FC
Marseille Marseille 0-3 Liverpool FC Liverpool FC
Juventus Juventus 2-0 SL Benfica SL Benfica
Atalanta Atalanta 2-3 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Slavia Praag Slavia Praag 2-4 Barcelona Barcelona

Nieuwste reacties

FCBalto FCBalto over Utrecht - KRC Genk: 0-1 FCBalto FCBalto over 🎥 UPDATE: Dit is de reden waarom Genk-vak in allerijl moest worden ontruimd Geert DL Geert DL over Een ode aan Hans Vanaken: "Nooit de luidste stem, altijd het zwaarste gewicht in de weegschaal" FCBalto FCBalto over Heel verrassende (en straffe) transfer! Antwerp gaat verdediger halen bij... STVV kennervb kennervb over Waarom geeft Rein Van Helden succesverhaal STVV op voor onzekerheid bij Antwerp? TatstOn TatstOn over Nieuw bestuur Anderlecht heeft duidelijk plan voor terugkeer naar de top: terug naar de roots FCBalto FCBalto over Alle records aan diggelen? Club Brugge wil én kan magische kaap van 100 miljoen euro ronden met drie transfers Olympia86 Olympia86 over Gaat hij Italië verlaten? 'Edin Dzeko wordt plots gelinkt aan héél verrassende transfer naar Parijs' Fan1880 Fan1880 over 'Klopp stelt meteen eisen en wil... hét droomtarget van Barça naar Real Madrid halen' FCBalto FCBalto over Drie Club Brugge-supporters aangehouden in Kazachstan na CL-wedstrijd: dit is de opvallende reden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved