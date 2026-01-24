Tom Saintfiet is het beu: "België is het rijk van de vriendjespolitiek"

Tom Saintfiet heeft opnieuw lof geoogst op het Afrikaanse continent door Mali naar de kwartfinale van de Afrika Cup te brengen. Hij zou ooit nog graag in België als trainer aan de slag gaan, maar weet dat het lastig is om daar een plekje te veroveren.

Tom Saintfiet heeft een bijzonder uitgebreid CV, met 12 nationale teams waarvoor hij als trainer heeft gewerkt, waardoor hij het Duitse record van Otto Pfister evenaart. "Maar systematisch in het buitenland trainen is geen keuze", zegt de bondscoach van Mali voor RTBF. "Ik pak de uitdagingen die op mij af komen wanneer ik beschikbaar ben."

Ivan Leko heeft ooit de voorkeur gekregen op Tom Saintfiet

Saintfiet heeft dus altijd gehoopt op zijn kans in België, maar die is nooit op een voldoende niveau gekomen. "Er is mij Deinze of Beerschot voorgesteld, maar ik heb geen interesse om op lagere niveaus van het Belgische voetbal te coachen", erkent de man die onder meer Gambia, Trinidad en Tobago en Bangladesh heeft gecoacht. "In Mali werk ik in stadions van 50.000 tot 60.000 plaatsen."

In 2014 stond Tom Saintfiet heel dichtbij een mooie kans: hoofdtrainer worden bij OH Leuven. "Maar de club koos uiteindelijk Ivan Leko. Hij eindigde net zijn spelerscarrière bij Lokeren, had geen trainersdiploma... en degradeerde", herinnert hij zich.

Saintfiet wil wel nog in België coachen, maar ...

"En daarna? Hij maakte een comeback bij STVV. We hebben in 2018 goed gezien hoe het Belgische voetbal werkte: alles wordt gecontroleerd door makelaars, het is het rijk van de vriendjespolitiek", betreurt Saintfiet. "We geven de voorkeur aan een Israëliër die de taal niet spreekt, een Spanjaard die niets weet van ons voetbal, ..."

Lees ook... "Geen enkele doelman fit": Ivan Leko hakt knopen door voor clash met Zulte Waregem›

Als hij nog altijd droomt van een positie bij een club die naam waard is in België, zal Saintfiet nooit concessies doen. "Ik ben geen marionet: als een bestuurder mij tekent, moet hij weten dat ik de totale controle zal eisen."