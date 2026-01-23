Anderlecht vindt akkoord voor Mario Stroeykens, die zelf opvallend besluit neemt

Hoe zit het nu met Mario Stroeykens? Dat is een vraag die al langer de revue aan het passeren is en tot op heden lijkt er nog geen heel duidelijk antwoord te zijn. Hij verlengde onlangs zijn contract, maar toch lijkt hij deze winter te willen/zullen vertrekken. Maar niet naar gelijk welk team.

Mario Stroeykens zou Anderlecht deze winter kunnen verlaten. De middenvelder staat in de belangstelling van meerdere clubs uit Europa en de speler zelf heeft in se wel oren naar een nieuw avontuur in een nieuw land.

Eerder deze week werd zijn naam gekoppeld aan OGC Nice. De Franse eersteklasser heeft interesse getoond in de 20-jarige Belg. Ook Italiaanse teams zoals Torino en Parma zagen wel wat in de speler van Anderlecht.

Anderlecht wil wel, maar Mario Stroeykens zegt neen tegen Besiktas

En ook vanuit Turkije was er interesse. Besiktas handelde het snelst en kwam met een concreet aanbod op de proppen bij RSC Anderlecht. Paars-wit had daar wel oren naar en bereikte een akkoord met de Turkse club.

🦅 ❌🟣 EXCL – Mario Stroeykens TURNS DOWN Turkey!



🇨🇩 RSC Anderlecht talent made it clear: he is not interested in a move to Besiktas JK.



🔴⚫️ OGC Nice attempted a loan with an option to buy, rejected by RSCA.



🇮🇹 Parma Calcio and Torino still interested. #mercato #JPL pic.twitter.com/aFgnWQjXsB — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) January 23, 2026

Een persoonlijk akkoord is er echter nog lang niet in de maak. Meer zelfs: Stroeykens zou volgens Sacha Tavolieri het voorstel van de Turkse topclub naast zich neer hebben gelegd en ronduit nee hebben gezegd.



Alle andere teams kunnen dus opnieuw gaan proberen om Stroeykens én Anderlecht te overtuigen. Stroeykens verlengde eerder dit seizoen zijn contract bij Anderlecht, maar lijkt dus toch nog te gaan vertrekken.