Rode Duivels zijn grootste spijt van Radja Nainggolan: "Ze noemen me cokesnuiver. Ziek om zo te denken"

Radja Nainggolan staat sinds een paar weken weer volop in het nieuws. De ex-Rode Duivel blikt in GvA open terug op zijn carrière en erkent dat hij één keuze vandaag anders zou maken: die voor de nationale ploeg.

Met Indonesische roots langs vaderskant kreeg Nainggolan ooit de kans om ook voor Indonesië uit te komen. “Als ik de tijd kon terugdraaien, zou ik inderdaad voor Indonesië gekozen hebben", klinkt het eerlijk. “De appreciatie die je daar krijgt, is een miljoen keer groter dan in België.”

Die uitspraak is volgens Nainggolan geen overdrijving. Hij woonde en speelde er zes maanden en bewaart daar warme herinneringen aan. “In Indonesië zijn ze zot van voetbal. Elke ochtend stonden fans aan mijn deur om me te begroeten als ik naar training vertrok. Had ik mijn nieuwe vriendin toen niet leren kennen, dan was ik meteen teruggegaan", zegt hij in GvA.

Nainggolan mist het respect in België dat ze in Indonesië wel hebben

Het contrast met België kan voor Nainggolan nauwelijks groter zijn. “In Jakarta, een stad met twintig miljoen inwoners, werd ik zelfs midden in de nacht met respect onthaald. Hier vragen ze dan wat je om twee uur ’s nachts nog op straat doet en plakken ze meteen een etiket op je.”

Die vooroordelen blijven hem storen. “Ik heb in mijn leven nog nooit drugs aangeraakt en toch noemen mensen mij een cokesnuiver. Dat lach ik weg, want het is ziek om zo te denken. In België hoor je vooral kritiek, zelden iets positiefs.”



Toch wil Nainggolan niet breken met zijn thuisland. “Je kan niet voor iedereen goed doen,” beseft hij. “België blijft mijn stek. Mijn vriendin en ik hebben net een zoontje gekregen, zij heeft nog twee kinderen en ik heb mijn dochters ook nog. Hoe hard het soms klinkt: hier ligt wel onze thuis.”