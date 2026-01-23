KV Kortrijk haalt uit tegen Genk en zet druk op Beerschot & co, ook Club Brugge mag vieren

KV Kortrijk haalt uit tegen Genk en zet druk op Beerschot & co, ook Club Brugge mag vieren
Foto: © photonews

KV Kortrijk heeft een nieuwe stap gezet richting de Jupiler Pro League. In eigen huis maakte het brandhout van Jong KRC Genk en zo zet het extra druk op Beerschot, Lommel & co. Ook Club NXT won ruim en pakt zo drie belangrijke punten.

KV Kortrijk heeft een nieuwe stap gezet richting de Jupiler Pro League. Het maakte in eigen huis brandhout van Jong KRC Genk en won uiteindelijk zelfs met 4-1 van de Limburgers. Van Landschoot was met twee doelpunten man van de match.

KV Kortrijk - Jong KRC Genk 4-1

Brecht Dejaegere had De Kerels vroeg op voorsprong gebracht, maar via De Wannemacker was het halfweg de eerste helft al opnieuw gelijk. 1-1 was ook de ruststand, waardoor er werk aan de winkel was voor Kortrijk.

Na de pauze was het Van Landschoot die zijn team met twee goals op rozen wist te zetten. In het slot van de wedstrijd maakte Ambrose er zelfs nog 4-1 van. Kortrijk komt zo tot op zes punten van leider Beveren en zet Beerschot voorlopig op negen eenheden.

Olympic Charleroi - Club NXT 0-3

Onderaan het klassement won Club NXT een belangrijk duel van Olympic Charleroi. Het komt door die driepunter tot op twee punten van de voorlaatste Charleroi en mag zo opnieuw min of meer naar boven beginnen kijken.

Op het uur was het nog 0-0, maar dankzij Buifrahi en Van Acker werd het op drie minuten meteen 0-2. Da Silva kon tien minuten voor tijd de eindcijfers op het scorebord brengen en zo voor de drie punten helpen zorgen.

Lees ook... Jeugdproduct Club Brugge met verleden bij Dender komt na 4(!) speelminuten in MLS terug naar ons land

23/01/2026 20:00KV Kortrijk - Jong Genk4-1
23/01/2026 20:00Olympic Charleroi - Club Brugge NXT0-3

LIVE: Standard kan geen vuist maken tegen Gent Live

22:04
Saudische club meldt zich voor sterkhouder van La Louvière: bod ligt al op tafel

22:15
Jeugdproduct Club Brugge met verleden bij Dender komt na 4(!) speelminuten in MLS terug naar ons land

19:20
2
🎥 Genk riskeert zware straffen, maar reageert ook zéér scherp na incidenten

21:40
Opmerkelijk: 'Barcelona troeft Milan af voor ... speler KRC Genk'

14:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 23/01: Soumaré - Lagae - Van Helden - Carboni - Diop

21:20
Na Nainggolan volgt nog een opvallende transfer tussen Patro en Lokeren

20:45
DONE DEAL: JPL-club verrast en haalt speler in huis die al 18 maanden niet speelde

21:20
Besnik Hasi wist van niets, maar: 'Transfer Anderlecht in stroomversnelling'

21:00
OFFICIEEL: FCV Dender gaat shoppen in de CPL en plukt sterkhouder weg bij Lierse

20:10
"Geen enkele doelman fit": Ivan Leko hakt knopen door voor clash met Zulte Waregem

18:30
België schrijft geschiedenis met eerste zege in dertig(!) jaar

20:30
Anderlecht vindt akkoord voor Mario Stroeykens, die zelf opvallend besluit neemt

20:00
2
Rik De Mil vol lof voor speler die in belangstelling staat: "Onnoemelijk veel kwaliteiten"

19:40
Franky Van der Elst vol lof: "Als Gent Champions' Play-offs haalt, dan is het door hem"

19:02
Goede week voor Genk, Club Brugge (en Union SG), maar toch slecht nieuws met oog op toekomst

13:00
3
Ivan Leko glashelder over transfer Onyedika: "I'm not stupid"

16:30
1
"Ik hou niet van onnodige arrogantie": Vincent Kompany openhartig

18:00
Rik De Mil laat zich uit over Standard ... en lijkt sterkhouder te moeten missen

17:40
Donderslag in het amateurvoetbal: alweer gaat er een ploeg uit nationale reeksen verdwijnen

17:20
2
Filip Joos vol lof: "Hij is het bindmiddel van KAA Gent, iedereen 10-15 procent beter"

17:00
Twee uitgaande transfers op één dag: dit heeft STVV-coach Wouter Vrancken erover te zeggen

16:15
De profetische woorden van Frank Boeckx? "Club Brugge moet hem halen"

15:00
2
OFFICIEEL: OH Leuven ziet aanvaller naar rechtstreekse concurrent trekken

16:00
3
Dante Vanzeir neemt geen blad voor de mond over Ivan Leko

15:50
2
"Hen toiletpapier gaan brengen": drie Brugse fans na Borat-incident nog altijd vast in Kazachstan

13:30
22
Besnik Hasi legt de lat meteen heel hoog voor Danylo Sikan en vergelijkt hem met ex-ploegmaat

15:20
Joseph Oosting ziet sterkhouder Antwerp uitvallen: "We zijn hem een tijdje kwijt"

15:40
5
Besnik Hasi valt volledig uit de lucht: "Vertrekt hij? Dat is het eerste wat ik ervan hoor"

14:48
1
Strijd om top-6 wordt spannend: Zulte Waregem heeft ideale versterking beet

12:40
3
Incidenten voor Utrecht-Genk blijven nazinderen: Nederlandse politie komt met duidelijk statement

12:00
19
Ex-speler Charleroi, Lokeren en Eupen kiest voor opvallend nieuw avontuur

14:00
Opvallend: 'KRC Genk opent gesprekken voor... nog een spits'

11:20
1
OFFICIEEL: Rode Duivels maken strategische keuze met oog op het WK

12:20
OFFICIEEL: STVV ziet in enkele uren tijd al een tweede speler vertrekken

12:20
Genk-fans hard aangepakt door politie: "Dit was ongezien, kinderen en vrouwen werden geslagen"

09:02
6

2e klasse

 Speeldag 21
KV Kortrijk KV Kortrijk 4-1 Jong Genk Jong Genk
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 0-3 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
KSC Lokeren KSC Lokeren 24/01 K Beerschot VA K Beerschot VA
Lommel SK Lommel SK 24/01 Eupen Eupen
Seraing Seraing 24/01 Luik FC Luik FC
RWDM Brussels RWDM Brussels 24/01 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
KAA Gent KAA Gent 25/01 Francs Borains Francs Borains
SK Beveren SK Beveren 25/01 Lierse SK Lierse SK

