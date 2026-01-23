KV Kortrijk haalt uit tegen Genk en zet druk op Beerschot & co, ook Club Brugge mag vieren

KV Kortrijk heeft een nieuwe stap gezet richting de Jupiler Pro League. In eigen huis maakte het brandhout van Jong KRC Genk en zo zet het extra druk op Beerschot, Lommel & co. Ook Club NXT won ruim en pakt zo drie belangrijke punten.

KV Kortrijk heeft een nieuwe stap gezet richting de Jupiler Pro League. Het maakte in eigen huis brandhout van Jong KRC Genk en won uiteindelijk zelfs met 4-1 van de Limburgers. Van Landschoot was met twee doelpunten man van de match.

KV Kortrijk - Jong KRC Genk 4-1

Brecht Dejaegere had De Kerels vroeg op voorsprong gebracht, maar via De Wannemacker was het halfweg de eerste helft al opnieuw gelijk. 1-1 was ook de ruststand, waardoor er werk aan de winkel was voor Kortrijk.

Na de pauze was het Van Landschoot die zijn team met twee goals op rozen wist te zetten. In het slot van de wedstrijd maakte Ambrose er zelfs nog 4-1 van. Kortrijk komt zo tot op zes punten van leider Beveren en zet Beerschot voorlopig op negen eenheden.

Olympic Charleroi - Club NXT 0-3

Onderaan het klassement won Club NXT een belangrijk duel van Olympic Charleroi. Het komt door die driepunter tot op twee punten van de voorlaatste Charleroi en mag zo opnieuw min of meer naar boven beginnen kijken.

Op het uur was het nog 0-0, maar dankzij Buifrahi en Van Acker werd het op drie minuten meteen 0-2. Da Silva kon tien minuten voor tijd de eindcijfers op het scorebord brengen en zo voor de drie punten helpen zorgen.



Lees ook... Jeugdproduct Club Brugge met verleden bij Dender komt na 4(!) speelminuten in MLS terug naar ons land›