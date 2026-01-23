David Hubert komt met enorme domper voor Union SG

Vorige week was David Hubert nog vrij tot zeer positief gestemd over Kevin Rodriguez, maar de realiteit heeft hem inmiddels ingehaald. En dus is de coach van Union SG plots heel wat minder positief.

Kevin Rodriguez werd zwaar aangepakt tijdens de 1-0 overwinning van Union SG tegen KV Mechelen. Daar draagt hij nu nog de gevolgen van, zo blijkt. De aanvaller kwam er tegen Mechelen na de rust in, maar moest hij twintig minuten later alweer naar de kant.

Gebroken rugwervels voor Kevin Rodriguez van Union SG

Hij bleef tweemaal liggen na stevige duels. "Voor Kevin gaat het om een directe klap in de onderrug. Normaal gezien zou hij tegen woensdag weer inzetbaar moeten zijn", stelde David Hubert gerust op zijn persconferentie vorig weekend.

Ondertussen ziet het er echter veel minder goed uit. Rodriguez kon niet mee naar München en zal er ook dit weekend en de volgende weken niet bij zijn. De blessure lijkt veel ernstiger dan op het eerste moment werd gedacht.

Flinke tegenvaller voor Union SG en David Hubert

"Kevin Rodriguez heeft twee of drie gebroken wervels in zijn rug", legde David Hubert uit op zijn persconferentie in aanloop naar het duel met zijn ex-ploeg OH Leuven. En dus is de balans plots veel zwaarder dan gedacht.



"Hij zal er een aantal weken uit zijn, maar we kunnen de precieze duur van zijn afwezigheid nog niet vaststellen. Dat hangt af van hoe zijn lichaam op de breuken reageert." Sowieso is het een flinke tegenvaller voor het team.