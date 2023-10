De problemen van Antwerp in de Champions League op een rijtje: 'Mag je meer verwachten van een team dat 17 op 33 haalde in de competitie?'

Voor de derde keer op rij moest Antwerp een teleurstelling slikken in de Champions League. Een leerproces dat misschien ook voorzien was. Intern had Marc Overmars al laten vallen dat de club en het team nog niet klaar waren voor deze wedstrijden. Dat blijkt nu ook. Een paar redenen waarom.

Controle

Antwerp is niet het team dat wedstrijden gaat domineren. Zelfs in de competitie zijn de voorbeelden dat ze een match 90 minuten controleren zeldzaam. Wat geeft dat in de Champions League? Als je de bal niet in de ploeg kan houden, krijg je tegen zulke ploegen sowieso het deksel op de neus, zoals in de tweede helft te zien was.

Het eerste kwartier van die tweede periode werden ze met de neus op de feiten gedrukt. Enkel als je gedurende grote delen van de wedstrijd het leer ver weg van je eigen zestien kan houden, valt er iets te rapen. Want er zal altijd wel eens een fout - nu was het Vermeeren - gemaakt worden of een bal goed vallen. Spitsen van CL-kaliber laten die kansen niet liggen.

Geen hulp voor Janssen

Vincent Janssen valt in geen van de drie wedstrijden iets te verwijten. Hij scoorde nog niet, maar werkte zich uit de naad. Ook daar ligt een probleem, want er is niemand anders die vooraan voor dreiging zorgt. Balikwisha en Muja wegen (nog?) te licht voor dit niveau.

En vanuit het middenveld komt er te weinig aansluiting, want Ekkelenkamp staat ook heel laag. Als Janssen dan mee de strijd aangaat op 40-50 meter van het doel waar hij normaal gezien moet scoren, is er niemand meer waar ze een bal aan kwijt kunnen.

Ekkelenkamp is ook niet die enorm creatieve middenvelder die zelf voor oplossingen gaat zorgen. De bal gaat veel te veel achteruit in plaats van vooruit, waardoor je ook niet meer onder de druk uitkomt.

Vertrouwen

Mag je verwachten dat een ploeg die amper vier keer won in elf competitiematchen dat ze in de Champions League iets kunnen forceren? Het Club Brugge dat vorig seizoen zijn eerste drie CL-matchen won had 23 op 30 op dat moment. Antwerp heeft 17 op 33.

Dan loop je ook niet over van het zelfvertrouwen. Je gaat al meer de risico's schuwen, terwijl 'op veilig spelen' nooit echt uitdraait zoals de uitdrukking aangeeft.

Hardleers

Shakthar had een les moeten zijn. Tijdens de rust kan er veel bijgestuurd worden en je kon er geld opzetten dat Porto met een ander gezicht uit de kleedkamer zou komen. Antwerp was daar niet klaar voor, net als tegen Shakhtar.

Je moet als team allemaal met dezelfde ingesteldheid het veld opkomen. Daar ligt ook de verantwoordelijkheid van de coach, maar Mark van Bommel had wel degelijk er hard op gehamerd. Op een gegeven moment is het echter ook een kwestie van kwaliteit. Als één man het niet meer kan belopen, volgt de rest al snel.

Geen schande

Het is een spijtige vaststelling, maar ook geen schande. Dit Antwerp is razendsnel gegroeid en toont nu ook de bijbehorende groeipijnen. Overmars had gelijk toen hij zei dat de club nog niet helemaal klaar was om op het hoogste Europese niveau mee te draaien.

In een stadion dat maar voor de helft af is en met veldposities die nog niet naar Overmars zijn hoge eisen ingevuld zijn. Geef het nog een paar jaar (als hij zolang blijft) en The Great Old zal al veel beter voor de dag komen.