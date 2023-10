Niet alleen nederlaag, maar ook thuis miserie voor Toby Alderweireld

Royal Antwerp FC verloor woensdag met 1-4 van FC Porto. Thuis wachtte Toby Alderweireld nog een extra onaangename verrassing.

Royal Antwerp FC ging woensdagavond in de Champions League met 1-4 onderuit op de eigen Bosuil tegen FC Porto.

Een nieuwe tegenvaller voor Toby Alderweireld, maar toen hij thuiskwam wachtte hem een al even onaangename verrassing.

Inbrekers probeerden tijdens de match binnen te dringen in het huis van de speler van Royal Antwerp FC, zo meldt Het Nieuwsblad.

Op beveiligingsbeelden was te zien dat inbrekers woensdagnacht het huis wilden binnendringen, maar afgeschrikt werden door het alarm.

Donderdagochtend werd vastgesteld dat de inbrekers hun materiaal moesten achterlaten in de tuin. Of er schade werd veroorzaakt bij de inbraakpoging, is niet geweten.

De politie kwam ter plaatse voor het sporenonderzoek. Alderweireld diende ondertussen ook al een klacht in voor de inbraakpoging.