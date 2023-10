Ondanks zwakke prestatie van Antwerp: "Dat was wereldklasse van Porto"

Royal Antwerp FC ging in de Champions League opnieuw met de billen bloot. Het werd een 1-4-nederlaag, nadat The Great Old nochtans op voorsprong was gekomen.

Over het algemeen speelde Antwerp een behoorlijke match, maar in de tweede helft werd het genadeloos afgestraft door FC Porto. “Bij de 1-2 ging Bataille te traag naar João Mário toen die nog buiten de zestien was en ook in de zestien gaf hij hem te veel ruimte. Coulibaly stond bij twee tegenstanders, maar Yusuf kwam niet bijspringen”, analyseert René Vandereycken in Het Nieuwsblad. Fouten die niet mogen gebeuren op dit niveau. “Dat laks verdedigen mag niet op dit niveau. Antwerp gaf meer ruimte weg in de tweede helft. Er werd wel nog teruggelopen, maar niet meer zo compact.” Porto etaleerde ook duidelijk hoe snel ze konden omschakelen. “Antwerp was na die twee tegengoals even aangeslagen, maar herstelde zich en probeerde terug te komen. Maar dan scoorde Porto op klasse de 1-3: na een voorzet in één tijd terugleggen, dat was wereldklasse, en de afwerking van Evanilson in één tijd ook.” “Er stonden zeven verdedigers van Antwerp in de zestien, maar door het eentijdsvoetbal vond Porto toch ruimte. Ik moest toch ook opnieuw vaststellen dat Antwerp op dit niveau een middenvelder met individuele acties mist achter Janssen.”