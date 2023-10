Snelders niet mild voor Antwerpspelers: "Veel jongens hebben gewoon geluk"

Royal Antwerp FC verloor met 1-4 van FC Porto. Eddy Snelders trekt na amper drie matchen in de Champions League al zijn conclusies.

Het werd vooraf duidelijk gesteld en is na drie matchen helemaal duidelijk: de derde plek in de poule halen is het maximum dat Royal Antwerp FC uit deze campagne in de groepsfase van de Champions League kan halen.

En zelfs dat zal helemaal geen sinecure worden voor de troepen van Royal Antwerp FC. Volgens analist Eddy Snelders heeft The Great Old dat echter alleen maar aan zichzelf te danken nadat het de dubbel pakte.

“Antwerp krijgt hier toch de rekening gepresenteerd voor de relatief bescheiden transferzomer. Het is kwalitatief simpelweg te weinig”, klinkt het bij Sporza.

“Voor de Champions League, maar zelfs om in de Belgische competitie het verschil te maken. Veel jongens hebben gewoon het geluk dat er weinig concurrentie is om hun positie in gevaar te brengen.”

Het gevaar loert om de hoek, dat Antwerp de Europese campagne nu helemaal laat doodbloeden, maar Snelders hoop dat dit niet gebeuren zal.

“Ik hoop dat er genoeg eergevoel is om zich nog zoveel mogelijk te tonen. Michel Preud'homme heeft het ooit eens volledig laten lopen met Club Brugge, maar dat zou een blunder zijn. Er valt immers nog veel geld te verdienen én je reputatie staat op het spel. Over twee weken met 5-0 of 2-1 verliezen in Porto: dat is toch een groot verschil.”