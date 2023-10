Marc Degryse spreekt klare taal over duel van Antwerp: "Arrogantie"

Royal Antwerp FC was ook tegen FC Porto een maatje te klein. De ploeg van Mark van Bommel verloor in eigen huis met 1-4.

Tweede thuismatch voor Royal Antwerp FC in de Champions League, maar ook die leverde geen punten op. FC Porto was met 1-4 een maatje groter dan The Great Old.

“We moeten eerlijk zijn: ook Porto is na Barcelona buiten categorie. Antwerp heeft wel 45 minuten weerwerk kunnen bieden, maar je moet begrijpen dat dat ook wat met de hulp van Porto was”, zegt analist Marc Degryse aan Het Laatste Nieuws.

“Op vele gebieden en ook in ervaring schiet Antwerp nog wat tekort in zijn eerste campagne in de Champions League. Dat is geen schande, alleen jammer dat Antwerp die eerste goede helft wat wegsmijt en dan toch nog een 1-4-pandoering krijgt.”

De eerste helft was nochtans niet slecht. “Antwerp kwam in de eerste helft met een hele goeie Vermeeren goed voor de dag en zag zich beloond via Yusuf. Ik vond het lovenswaardig dat Antwerp ondanks die vorige twee nederlagen in de Champions League met lef durfde voetballen, verzorgd van achteruit met veel balbezit. Maar ik vond Porto ook wat tegenvallen, in hun gedrag zelfs neigend naar arrogantie.”