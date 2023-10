📷 Extra opdoffer voor Antwerp na zware nederlaag in de Champions League

Na drie speeldagen in de Champions League blijft Antwerp puntenloos. Maar het verloor opnieuw een speler met een blessure.

Een kwartier voor tijd gooide Mark van Bommel enkele vervangers in de strijd. Onder hen ook Anthony Valencia. Lang duurde dat echter niet.

De 20-jarige Ecuadoriaan kreeg een tik van Mehdi Taremi en verzwikte daarbij min of meer zijn enkel. Valencia bleef nog eventjes staan, maar de trainer van The Great Old verving hem nog snel door Gyrano Kerk.

Het ziet er dan ook niet goed uit en naast een ferme mentale tik krijgt Royal Antwerp FC ook nog een blessure te verwerken als extra opdoffer.