Het grote probleem van Antwerp? Gilles De Bilde stipte het voor de match al aan

Royal Antwerp FC kreeg woensdag in de Champions League een nieuwe opdoffer te verwerken. Het verloor in eigen huis met 1-4 van FC Porto.

De fans hadden er duidelijk meer van verwacht, maar ze bleven opnieuw stevig op hun honger zitten op de Bosuil. Nochtans kwam The Great Old opnieuw op voorsprong, maar moest het weer een resem aan tegengoals slikken.

Volgens Gilles De Bilde ligt het probleem nochtans niet in de verdediging. Hij ziet dat het aanvallend fout loopt, met Vincent Janssen die al zeven wedstrijden geen goal meer scoorde voor Antwerp. Dat maakte hij nog voor de match begon duidelijk.

“Er is heel weinig scorend vermogen in de ploeg”, klonk het op VTM. “Er zijn te weinig jongens die het verschil maken of die met een actie de match kunnen openbreken. Voeg daar een Janssen aan toe die niet in zijn beste vorm steekt, dan is het geen toeval dat ze minder draaien.”

De woorden van De Bilde werden uiteindelijk waarheid. Royal Antwerp FC blijft met een 0 op 9 achter in de Champions League.