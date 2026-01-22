Utrecht-coach Ron Jans (ex-Standard) waarschuwt zijn troepen voor EL-wedstrijd tegen Genk

FC Utrecht is al uitgeschakeld in de Europa League, maar wil donderdagavond tegen Racing Genk alsnog eerherstel. Coach Ron Jans verwacht geen walk-over en waarschuwt voor de dynamiek en snelheid van de Limburgers.

FC Utrecht ontvangt Racing Genk donderdagavond in de Europa League. De Nederlanders pakten nog maar 1 punt in de League Phase en zijn op die manier al uitgeschakeld voor de volgende ronde.

Genk doet het wel goed in Europa en maakt veel kans op de top 24. Utrecht-coach Ron Jans (ex-trainer van Standard) ziet dat de wedstrijd beide kanten kan opgaan. "Ik schat de kansen op 50-50", zegt hij volgens Het Belang van Limburg.

Ron Jans ziet een open wedstrijd tegen Genk

Utrecht won al sinds 9 november niet meer in Nederland. "De sfeer is helemaal niet verrot in deze groep, alleen zie ik te veel twijfel. Die gaan we aanpakken", zegt Jans. "We gaan niet langer in de ontgoocheling blijven hangen, maar strijden en daar ga ik de leiding bij nemen."

Zijn woorden hebben wat weg van die van Nicky Hayen, die ook niet in de negativiteit wil blijven hangen. Jans sloot af met een woordje over zijn tegenstander.

"Hun opbouw doet me denken aan die van PSV", aldus Jans, die zijn spelers waarschuwt. "Er zit veel dynamiek in de ploeg, vooral op rechts met El Ouahdi en Karetsas. Op links is het dan weer fel opletten voor Sor, die enorm snel is."