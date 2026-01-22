Na zeven wedstrijden zonder zege: dit heeft Genk-coach Nicky Hayen te zeggen voor clash met Utrecht

Na zeven wedstrijden zonder zege: dit heeft Genk-coach Nicky Hayen te zeggen voor clash met Utrecht
Foto: © photonews

Racing Genk staat donderdagavond voor een belangrijk Europees moment tegen FC Utrecht. Na zeven wedstrijden zonder zege hopen de Limburgers in de Europa League het vertrouwen en het goede gevoel opnieuw te vinden.

Racing Genk speelt donderdagavond een Europa League-duel tegen FC Utrecht. Een reactie na de 2-1-nederlaag tegen Zulte Waregem is nodig. De Limburgers konden al zeven wedstrijden niet meer winnen.

"We hebben de wedstrijd van Zulte Waregem zondag nog uitgebreid besproken", zegt Nicky Hayen bij Het Belang van Limburg daags voor de EL-match. "Een duidelijke analyse gemaakt, alles benoemd. Maar dat was het dan ook, je hoeft geen uren te blijven praten. Het heeft geen zin om in de negativiteit te blijven hangen."

Hayen wil weg uit de negativiteit

Hayen wil zijn spelers weer laten winnen.  "Ik denk in oplossingen", gaat hij verder. "In Europa komen we ook weer in een totaal ander verhaal terecht. Moeten we donderdag met de borst vooruit het veld oplopen. Trots zijn op dat clublogo en alles geven voor dat opnieuw uitverkochte uitvak."

In de Europa League won Genk al drie keer. Het speelde ook een keer gelijk en verloor tweemaal.  "Eén goeie wedstrijd met een positief resultaat kan de kentering inzetten", beseft ook Hayen. "We moeten het plezier en vertrouwen terugvinden, daar leggen we als staf de nadruk op."


De Nederlanders pakten nog maar één punt in deze campagne. "Zeker niet op focussen dat Utrecht al uitgeschakeld is, dat kan voor hen ook bevrijdend werken. We moeten waakzaam en respectvol zijn, ze hebben meer kwaliteiten dan dat ene puntje na een moeilijk programma zou kunnen doen blijken."

Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Utrecht - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.

Nieuwste reacties

MALYNWA MALYNWA over Grote problemen voor KV Mechelen: aanvaller wil onmiddellijk vertrekken Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over 🎥 "Union? Ik heb veel meer sympathie voor hen dan voor Club Brugge of Standard" André Coenen André Coenen over Bayern München - Union SG: 2-0 Impala Impala over Anderlecht en Antwerp hebben nieuwe parel op het oog Joe Joe over Jean-Marie Pfaff haalt keihard uit naar Anderlecht: "Die zouden ze een stadionverbod moeten geven" FCBalto FCBalto over Zelfs als Brugge Marseille verslaat, doen ze minder goed dan vorig seizoen... en moeten ze de vingers kruisen TIGERMANIA TIGERMANIA over Drie Club Brugge-supporters aangehouden in Kazachstan na CL-wedstrijd: dit is de opvallende reden Dan the Man Dan the Man over Charleroi - Club Brugge: 2-1 Vital Verheyen Vital Verheyen over Newcastle United - PSV: 1-0 FCBalto FCBalto over FK Qarabag - Eintracht Frankfurt: 3-2 Kantine
