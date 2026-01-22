Na zeven wedstrijden zonder zege: dit heeft Genk-coach Nicky Hayen te zeggen voor clash met Utrecht

Racing Genk staat donderdagavond voor een belangrijk Europees moment tegen FC Utrecht. Na zeven wedstrijden zonder zege hopen de Limburgers in de Europa League het vertrouwen en het goede gevoel opnieuw te vinden.

Racing Genk speelt donderdagavond een Europa League-duel tegen FC Utrecht. Een reactie na de 2-1-nederlaag tegen Zulte Waregem is nodig. De Limburgers konden al zeven wedstrijden niet meer winnen.

"We hebben de wedstrijd van Zulte Waregem zondag nog uitgebreid besproken", zegt Nicky Hayen bij Het Belang van Limburg daags voor de EL-match. "Een duidelijke analyse gemaakt, alles benoemd. Maar dat was het dan ook, je hoeft geen uren te blijven praten. Het heeft geen zin om in de negativiteit te blijven hangen."

Hayen wil weg uit de negativiteit

Hayen wil zijn spelers weer laten winnen. "Ik denk in oplossingen", gaat hij verder. "In Europa komen we ook weer in een totaal ander verhaal terecht. Moeten we donderdag met de borst vooruit het veld oplopen. Trots zijn op dat clublogo en alles geven voor dat opnieuw uitverkochte uitvak."

In de Europa League won Genk al drie keer. Het speelde ook een keer gelijk en verloor tweemaal. "Eén goeie wedstrijd met een positief resultaat kan de kentering inzetten", beseft ook Hayen. "We moeten het plezier en vertrouwen terugvinden, daar leggen we als staf de nadruk op."



De Nederlanders pakten nog maar één punt in deze campagne. "Zeker niet op focussen dat Utrecht al uitgeschakeld is, dat kan voor hen ook bevrijdend werken. We moeten waakzaam en respectvol zijn, ze hebben meer kwaliteiten dan dat ene puntje na een moeilijk programma zou kunnen doen blijken."