Zitting over Stijnen duurt drie uur: "Heksenjacht"

Het werd een extra lange zitting van de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal (DRP) op maandag in Tubeke. Niet minder dan drie uur werd er gepleit in de zaken rond Stijn Stijnen, die over een paar incidenten kwam spreken.

Het bondsparket wilde Patro Eisden Maasmechelen-coach Stijn Stijnen drie speeldagen schorsen. Dat voor zijn gedrag tijdens de wedstrijd van zijn team tegen KV Kortrijk begin november. Ook de wedstrijd tegen de RSCA Futures kwam daarbij in beeld.

Stijn Stijnen en zijn advocaat reageren

In het verslag dat op Sportleven werd gedeeld werd Stijnen toen de 'koning van de recidive' genoemd. In eerste aanleg kreeg hij uiteindelijk in totaal vier wedstrijden schorsing, maar Stijnen ging toen met zijn advocaat in de tegenaanval.

Nu is de zaak voorgekomen voor de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal (DRP) van de Belgische voetbalbond (KBVB). Die zitting duurde maandag niet minder dan drie uren en ook Stijnen nam er met zijn advocaat het woord.

Zitting van drie uren in Tubeke

Advocaat Walter Van Steenbrugge spreekt daarbij van een heksenjacht tegenover zijn cliënt. “Als hij eens vloekt, zal het bondsparket hem wel vervolgen. Als jullie doorgaan met Stijnen zijn job af te nemen, gaan we naar de rechtbank gaan", aldus Van Steenbrugge volgens Het Laatste Nieuws.



Stijnen zelf was vragende partij voor alternatieve straffen, het Bondsparket vindt dat gezien het strafblad van de coach van Patro Eisden Maasmechelen niet opportuun. De Raad zal zo snel mogelijk een beslissing vellen."