"Keizer van de recidive"? Stijn Stijnen gaat in tegenaanval en dreigt met rechtszaak tegen voetbalbond

"Keizer van de recidive"? Stijn Stijnen gaat in tegenaanval en dreigt met rechtszaak tegen voetbalbond
Foto: © photonews
Het zit er opnieuw bovenarms op tussen Stijn Stijnen en de Belgische voetbalbond. Advocaat Walter Van Steenbrugge is zeer duidelijk over de zaak en is het beu dat zijn cliënt steeds schorsingen krijgt. Er wordt gedreigd met een 'schorsing tegen de schorsingen' via de rechtbank.

Het bondsparket wilde Patro Eisden Maasmechelen-coach Stijn Stijnen drie speeldagen schorsen. Dat voor zijn gedrag tijdens de wedstrijd van zijn team tegen KV Kortrijk. 

In het verslag dat op Sportleven werd gedeeld werd onder meer gesproken over feiten in de wedstrijden tegen Seraing, KAA Gent (in de Beker van België) en de RSCA Futures. Stijnen werd daarbij de "Keizer van de recidive" genoemd.

Stijn Stijnen gaat in de tegenaanval

Nu gaat het kamp Stijnen in de tegenaanval. “Stijn kan nooit nog goed doen. Vanaf nu moeten we blijkbaar wekelijks naar Tubeke komen", is zijn raadsman Walter Van Steenbrugge zeer helder tegen het Bondsparket volgens Het Laatste Nieuws.

"De vervolgingswaanzin van het bondsparket grenst aan het ongelooflijke. Men maakt een karikatuur van Stijn Stijnen. En dat werkt contaminerend.”

Wordt er een karikatuur gemaakt van Stijn Stijnen?

"Ik heb gevraagd om alle stukken voor te leggen die bewijzen dat de kwaliteitsnorm die we mogen verwachten ook behaald is. Als ze mij die niet kunnen bezorgen, kan ik niet anders dan vaststellen dat de bondsstructuren een onvoldoende garantie op een eerlijk proces vormen.”

En dus gaat de advocaat ver: “Als dat niet gebeurt en Stijnen wordt toch geschorst, ga ik naar de burgerlijke rechtbank, om op die manier de schorsing zelf te schorsen." Wordt ongetwijfeld vervolgd.

