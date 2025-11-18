"Keizer van de recidive": Bondsparket is zeer streng voor Stijn Stijnen en vraagt nieuwe schorsing

Een nieuwe week, een nieuwe eis van het Bondsparket tegen Stijn Stijnen. De wedstrijd van Patro Eisden Maasmechelen tegen KV Kortrijk krijgt zo nog een staartje voor de T1 van de Limburgse club.

Het bondsparket wil Patro Eisden Maasmechelen-coach Stijn Stijnen drie speeldagen schorsen. Dat voor zijn gedrag tijdens de wedstrijd van zijn team tegen KV Kortrijk. Het is voor Stijnen de tweede speeldag op rij dat hij een straf moet vrezen.

Bondsparket eist drie speeldagen schorsing tegen Stijn Stijnen

In het verslag dat op Sportleven werd gedeeld werd onder meer gesproken over feiten in de wedstrijden tegen Seraing, KAA Gent (in de Beker van België) en de RSCA Futures. Het Bondsparket schuwt daarbij de grote woorden niet.

"Los van zijn gedragingen de laatste weken brengen de talrijke disciplinaire antecedenten die de heer Stijnen op eenzame recordhoogte in het profvoetbal wat het aantal uitgezeten schorsingsweken betreft", klinkt het onder meer.

Stijnen wordt door Bondsparket de 'keizer van de recidive' genoemd

"Een persoon die zoveel veroordelingen achter zijn naam heeft, zou zonder enige overdrijving kunnen omschreven worden als de keizer van de recidive."

"Het gedrag van de heer Stijnen is weinig respectvol, onprofessioneel, deloyaal en onaanvaardbaar voor een trainer. Het is de taak van de scheidsrechter en match delegate om melding te maken van deze houding opdat het Bondsparket hiertegen consequent kan optreden."