Bayern München-ster richt zich plots tot... Toby Alderweireld

Union SG hield woensdagavond lange tijd stand tegen Bayern München in de Champions League, maar ging na twee minuten zwakte alsnog met 2-0 onderuit. Na afloop zorgde Harry Kane ook naast het veld voor een opvallend moment.

Sterke eerste helft, harde realiteit na rust

Union SG verloor woensdagavond met 2-0 van Bayern München in de Champions League. De Brusselaars gaven zich niet zomaar gewonnen en speelden bovendien een zeer sterke eerste helft. Na de rust gaven ze het op twee minuten tijd helemaal weg.

Harry Kane scoorde de twee doelpunten van Bayern, al had hij eigenlijk een hattrick moeten hebben. Alleen liet de Engelse doelpuntenmaker het na om zijn tweede strafschop van de avond te benutten.

Warme woorden voor Toby Alderweireld

Na afloop van de wedstrijd verscheen hij voor de camera's van VTM. Toby Alderweireld, zijn ex-ploegmaat, zal in de studio. Kane had nog een speciale boodschap voor hem. "Hoe gaat het, Toby? We hebben elkaar al even niet gesproken, maar hopelijk gaat het goed met jou en jouw familie. Laten we elkaar snel eens zien", zei hij.

Alderweireld was blij het te horen. "Wij hebben samen heel veel mooie momenten meegemaakt. Als ik mijn ex-ploegmakker van Tottenham hoor, blijft dat altijd speciaal. In het seizoen 2014/15, toen ik nog een jaartje bij Southampton speelde, werd Kane een ‘one-hit wonder’ genoemd."

"Vanaf toen heeft hij er elk seizoen minstens dertig binnengeschoten. Hij is een fantastische mens, maar ook een echte winnaar. Na elke training nam hij minstens 15 penalty’s. (lacht) Vanaf nu worden er dat 16, hé. Want hij heeft er eentje gemist", besluit de voormalige verdediger volgens HLN.