Nu al dreigende taal vanuit Marseille: Club Brugge is gewaarschuwd (en wordt zwaar uitgedaagd)

Club Brugge speelt voor eigen publiek een bijzonder belangrijke wedstrijd op de laatste speeldag van de Champions League. Bij winst wipt blauw-zwart over Marseille.

Club Brugge heeft zijn lot niet volledig in eigen handen op de slotspeeldag van de League Phase. Blauw-zwart moet hopen dat enkele ploegen boven hen punten laten liggen. Maar bij winst schakelt het alvast zijn rechtstreekse tegenstander uit.

Olympique Marseille telt immers 9 punten, tegenover 7 voor Club: een Brugse zege betekent eliminatie voor OM, terwijl Club dan plots uitzicht krijgt op kwalificatie.

Marseille staat met de rug tegen de muur

Marseille liet nochtans een kans liggen op de voorlaatste speeldag. De Fransen gingen thuis zwaar onderuit tegen Liverpool (0-3). Eén punt had al een verschil kunnen maken, maar nu moet OM alles inzetten op de laatste wedstrijd.

Dat is mogelijk geen goed nieuws voor Club Brugge. Marseille staat onder druk en móét scoren om geen risico te nemen, wat ruimte kan opleveren in het Jan Breydelstadion. Leonardo Balerdi liet bij Canal+ al een serieuze waarschuwing noteren. "We gaan winnen tegen Club Brugge en we gaan ons kwalificeren."



Ook coach Roberto De Zerbi sprak er kort over. "Wij moeten nog tegen Brugge spelen, een zeer sterke en ervaren ploeg. Maar als men ons voor de League Phase had gezegd dat we met 9 punten op de laatste speeldag nog voor kwalificatie zouden spelen, dan hadden we dat meteen aanvaard”, aldus De Zerbi bij Foot Mercato.