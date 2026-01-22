CEO Patro Eisden legt uit waarom ze Nainggolan absoluut wilden en hoe ver ze zijn gegaan

De komst van Radja Nainggolan naar Patro Eisden zorgde vorige week voor een ongeziene mediastorm. Volgens CEO Wouter Corstjens gaat het niet alleen om dé wintertransfer in het Belgische profvoetbal, maar ook om de strafste deal uit de clubgeschiedenis.

Maasmechelen stond dagenlang in het teken van de ex-Rode Duivel. Cameraploegen, journalisten en fotografen doken massaal op bij zijn voorstelling, waarna trainer Stijnen Nainggolan meteen in de basis dropte tegen KV Kortrijk, zonder voorafgaande training.

In Sportcafé op TV Limburg legde Corstjens uit waarom hij niet verrast was door die onmiddellijke impact. “Dat zagen we vorig seizoen ook bij Lokeren. Radja maakte daar zijn ploeg snel beter en loodste hen vanuit een quasi onmogelijke situatie naar de play-offs.”

Patro heeft geen blind financieel risico genomen met Nainggolan

Met de transfer onderstreept Patro duidelijk zijn ambities richting promotie. “Onze voorzitter Coley Parry heeft nog altijd nachtmerries van die play-offmatch tegen Lokeren”, lacht Corstjens. “Radja is voor 1B gewoon een uitzonderlijke speler. Toen bleek dat hij haalbaar was, was de conclusie snel gemaakt: dit moesten we doen.”

Financieel werd de deal volgens de CEO zorgvuldig afgewogen. “We hebben geen blind risico genomen. Er was geen carte blanche, maar we creëerden wel ruimte voor zowel de transfersom als zijn loon, zonder grote gevaren.”



Dat de transfer ook naast het veld rendeert, is nu al duidelijk. “De media-aandacht is enorm, zelfs internationaal. De voorzitter kreeg felicitaties van overal en de shirts van Nainggolan waren meteen uitverkocht. Er is al een nieuwe bestelling onderweg.”