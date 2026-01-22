CEO Patro Eisden legt uit waarom ze Nainggolan absoluut wilden en hoe ver ze zijn gegaan

CEO Patro Eisden legt uit waarom ze Nainggolan absoluut wilden en hoe ver ze zijn gegaan
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De komst van Radja Nainggolan naar Patro Eisden zorgde vorige week voor een ongeziene mediastorm. Volgens CEO Wouter Corstjens gaat het niet alleen om dé wintertransfer in het Belgische profvoetbal, maar ook om de strafste deal uit de clubgeschiedenis.

Maasmechelen stond dagenlang in het teken van de ex-Rode Duivel. Cameraploegen, journalisten en fotografen doken massaal op bij zijn voorstelling, waarna trainer Stijnen Nainggolan meteen in de basis dropte tegen KV Kortrijk, zonder voorafgaande training.

In Sportcafé op TV Limburg legde Corstjens uit waarom hij niet verrast was door die onmiddellijke impact. “Dat zagen we vorig seizoen ook bij Lokeren. Radja maakte daar zijn ploeg snel beter en loodste hen vanuit een quasi onmogelijke situatie naar de play-offs.”

Patro heeft geen blind financieel risico genomen met Nainggolan

Met de transfer onderstreept Patro duidelijk zijn ambities richting promotie. “Onze voorzitter Coley Parry heeft nog altijd nachtmerries van die play-offmatch tegen Lokeren”, lacht Corstjens. “Radja is voor 1B gewoon een uitzonderlijke speler. Toen bleek dat hij haalbaar was, was de conclusie snel gemaakt: dit moesten we doen.”

Financieel werd de deal volgens de CEO zorgvuldig afgewogen. “We hebben geen blind risico genomen. Er was geen carte blanche, maar we creëerden wel ruimte voor zowel de transfersom als zijn loon, zonder grote gevaren.”


Dat de transfer ook naast het veld rendeert, is nu al duidelijk. “De media-aandacht is enorm, zelfs internationaal. De voorzitter kreeg felicitaties van overal en de shirts van Nainggolan waren meteen uitverkocht. Er is al een nieuwe bestelling onderweg.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Sporting Lokeren
Patro Eisden Maasmechelen
Radja Nainggolan

Meer nieuws

Nieuw bestuur Anderlecht heeft duidelijk plan voor terugkeer naar de top: terug naar de roots

Nieuw bestuur Anderlecht heeft duidelijk plan voor terugkeer naar de top: terug naar de roots

18:40
Club NXT-coach Jonas De Roeck hekelt arbitrage: "Er wordt tegen ons gefloten"

Club NXT-coach Jonas De Roeck hekelt arbitrage: "Er wordt tegen ons gefloten"

18:20
Waarom geeft Rein Van Helden succesverhaal STVV op voor onzekerheid bij Antwerp?

Waarom geeft Rein Van Helden succesverhaal STVV op voor onzekerheid bij Antwerp?

18:00
4
Weeral Belgische profclub met transferverbod: nu wel om een heel vreemde reden

Weeral Belgische profclub met transferverbod: nu wel om een heel vreemde reden

13:54
5
Zou België... het WK 2026 kunnen boycotten? De minister van Sport reageert

Zou België... het WK 2026 kunnen boycotten? De minister van Sport reageert

17:40
3
Opvallend: Charleroi haalt spits in huis voor zes maanden, maar ... leent hem uit aan Belgische profclub

Opvallend: Charleroi haalt spits in huis voor zes maanden, maar ... leent hem uit aan Belgische profclub

17:30
KAA Gent gaat transfermarkt op en zoekt in één linie héél dringend versterking

KAA Gent gaat transfermarkt op en zoekt in één linie héél dringend versterking

17:20
Zal het volstaan voor blauw-zwart? Goed nieuws voor Club Brugge voor de thuiswedstrijd tegen Marseille

Zal het volstaan voor blauw-zwart? Goed nieuws voor Club Brugge voor de thuiswedstrijd tegen Marseille

17:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 22/01: Lemarechal - Diop - De Kerf

Transfernieuws en Transfergeruchten 22/01: Lemarechal - Diop - De Kerf

15:24
KAA Gent heeft een nieuwe aanvaller: 21-jarige toren komt Buffalo's stootkracht geven

KAA Gent heeft een nieuwe aanvaller: 21-jarige toren komt Buffalo's stootkracht geven

15:16
1
Club Brugge heeft een probleem met Onyedika: middenvelder wil weg

Club Brugge heeft een probleem met Onyedika: middenvelder wil weg

15:52
5
Straf! Club Brugge haalt ex-smaakmaker Cercle op voor... zes miljoen euro

Straf! Club Brugge haalt ex-smaakmaker Cercle op voor... zes miljoen euro

15:24
13
KAA Gent neemt afscheid van een echte Buffalo: gewaardeerde collega en scherpe pen

KAA Gent neemt afscheid van een echte Buffalo: gewaardeerde collega en scherpe pen

15:00
Vijf dagen achter de tralies voor Brugse fans: reisje dat ze zich nog lang gaan herinneren

Vijf dagen achter de tralies voor Brugse fans: reisje dat ze zich nog lang gaan herinneren

14:30
7
Anderlecht geeft jongste jeugdinternational ooit een contract op zijn 15de verjaardag

Anderlecht geeft jongste jeugdinternational ooit een contract op zijn 15de verjaardag

13:40
4
DONE DEAL: Lierse verliest sterkhouder aan JPL-club

DONE DEAL: Lierse verliest sterkhouder aan JPL-club

13:22
1
Stijn Vreven spreekt klare taal na vertrek van Radja Nainggolan bij Lokeren

Stijn Vreven spreekt klare taal na vertrek van Radja Nainggolan bij Lokeren

21/01
DONE DEAL: Zulte Waregem ziet nog een speler definitief vertrekken

DONE DEAL: Zulte Waregem ziet nog een speler definitief vertrekken

13:15
Eden Hazard gaat nieuwe uitdaging aan in héél andere business

Eden Hazard gaat nieuwe uitdaging aan in héél andere business

13:00
Anderlecht gaat ook volgende contractverlenging aankondigen voor speler die moeilijke periode kende

Anderlecht gaat ook volgende contractverlenging aankondigen voor speler die moeilijke periode kende

12:40
2
Nu al dreigende taal vanuit Marseille: Club Brugge is gewaarschuwd (en wordt zwaar uitgedaagd)

Nu al dreigende taal vanuit Marseille: Club Brugge is gewaarschuwd (en wordt zwaar uitgedaagd)

12:20
14
Franky Van der Elst durft het zeggen: "Dan is het niet oneerlijk om Vanaken met De Bruyne te vergelijken"

Franky Van der Elst durft het zeggen: "Dan is het niet oneerlijk om Vanaken met De Bruyne te vergelijken"

12:00
2
Volgende week rekent en hoopt Union op een nederlaag van... Club Brugge: "Zolang er nog 1% kans is..."

Volgende week rekent en hoopt Union op een nederlaag van... Club Brugge: "Zolang er nog 1% kans is..."

11:40
6
Zo gaat het snel: STVV speelt naast verdediger ook nog een aanvaller kwijt

Zo gaat het snel: STVV speelt naast verdediger ook nog een aanvaller kwijt

11:20
Heel verrassende (en straffe) transfer! Antwerp gaat verdediger halen bij... STVV

Heel verrassende (en straffe) transfer! Antwerp gaat verdediger halen bij... STVV

11:00
32
Union oogstte sportief weer lof, maar... die handtekeningenjacht achteraf hoefde niet Opinie

Union oogstte sportief weer lof, maar... die handtekeningenjacht achteraf hoefde niet

10:00
10
Zitting over Stijnen duurt drie uur: "Heksenjacht"

Zitting over Stijnen duurt drie uur: "Heksenjacht"

05:30
1
Union liet een duidelijke indruk na: dit hebben Vincent Kompany, Harry Kane en Manuel Neuer erover te zeggen

Union liet een duidelijke indruk na: dit hebben Vincent Kompany, Harry Kane en Manuel Neuer erover te zeggen

10:30
Wordt dit het einde? Zoveel kans maken Club Brugge en Union SG om door te stoten in de CL

Wordt dit het einde? Zoveel kans maken Club Brugge en Union SG om door te stoten in de CL

09:30
5
Utrecht-coach Ron Jans (ex-Standard) waarschuwt zijn troepen voor EL-wedstrijd tegen Genk

Utrecht-coach Ron Jans (ex-Standard) waarschuwt zijn troepen voor EL-wedstrijd tegen Genk

09:01
Deze Unionist had een fijn weerzien met Vincent Kompany: "We verdienden meer"

Deze Unionist had een fijn weerzien met Vincent Kompany: "We verdienden meer"

08:40
1
Opvallende deal is rond: Noa Lang (ex-Club Brugge) vertrekt na halfjaar alweer bij Napoli

Opvallende deal is rond: Noa Lang (ex-Club Brugge) vertrekt na halfjaar alweer bij Napoli

08:20
1
Romelu Lukaku kijkt vooruit: comeback bij Anderlecht mét wens die Antwerp niet zal bevallen

Romelu Lukaku kijkt vooruit: comeback bij Anderlecht mét wens die Antwerp niet zal bevallen

08:00
28
Champions League: Avond om snel te vergeten voor Theate en De Ketelaere, Barça zorgt voor spektakel

Champions League: Avond om snel te vergeten voor Theate en De Ketelaere, Barça zorgt voor spektakel

07:21
Bayern München-ster richt zich plots tot... Toby Alderweireld

Bayern München-ster richt zich plots tot... Toby Alderweireld

07:40
Nog maar 30 en al twee trofeeën: deze Belgische trainer maakt indruk

Nog maar 30 en al twee trofeeën: deze Belgische trainer maakt indruk

07:00

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 21
KV Kortrijk KV Kortrijk 23/01 Jong Genk Jong Genk
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 23/01 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
KSC Lokeren KSC Lokeren 24/01 K Beerschot VA K Beerschot VA
Lommel SK Lommel SK 24/01 Eupen Eupen
Seraing Seraing 24/01 Luik FC Luik FC
RWDM Brussels RWDM Brussels 24/01 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
KAA Gent KAA Gent 25/01 Francs Borains Francs Borains
SK Beveren SK Beveren 25/01 Lierse SK Lierse SK

Nieuwste reacties

kennervb kennervb over Waarom geeft Rein Van Helden succesverhaal STVV op voor onzekerheid bij Antwerp? Negenduuzend Negenduuzend over Weeral Belgische profclub met transferverbod: nu wel om een heel vreemde reden Noobjectivepress Noobjectivepress over Club Brugge heeft een probleem met Onyedika: middenvelder wil weg Artevelde Artevelde over Zou België... het WK 2026 kunnen boycotten? De minister van Sport reageert Stefaan_82 Stefaan_82 over Straf! Club Brugge haalt ex-smaakmaker Cercle op voor... zes miljoen euro Timmy89 Timmy89 over Nu al dreigende taal vanuit Marseille: Club Brugge is gewaarschuwd (en wordt zwaar uitgedaagd) franchi franchi over Volgende week rekent en hoopt Union op een nederlaag van... Club Brugge: "Zolang er nog 1% kans is..." Andreas2962 Andreas2962 over Romelu Lukaku kijkt vooruit: comeback bij Anderlecht mét wens die Antwerp niet zal bevallen Del Pietro Del Pietro over Vijf dagen achter de tralies voor Brugse fans: reisje dat ze zich nog lang gaan herinneren DKMA DKMA over Wordt dit het einde? Zoveel kans maken Club Brugge en Union SG om door te stoten in de CL Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved