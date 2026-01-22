Vijf dagen achter de tralies voor Brugse fans: reisje dat ze zich nog lang gaan herinneren

Vijf dagen achter de tralies voor Brugse fans: reisje dat ze zich nog lang gaan herinneren
Foto: © photonews
Drie Club Brugge-supporters zullen hun trip naar Kazachstan voor de Champions League-wedstrijd tegen Kairat Almaty nooit vergeten. Wat begon als een sportieve reis, eindigde voor hen in een cel.

Tijdens de wedstrijd haalden ze plots het iconische gifgroene Borat-zwempak tevoorschijn, ondanks de vrieskou, en pronkten ze ermee in het bezoekersvak. Het stuntje was bedoeld als ludieke steun aan Club, met gezang en applaus van medefans.

De actie viel echter helemaal verkeerd bij de lokale autoriteiten. De drie fans werden nog tijdens de match opgepakt wegens “gebrek aan respect” en verstoring van de publieke orde.

Vijf dagen cel in Kazachstan... Leuk is anders

Ze werden in voorlopige hechtenis geplaatst en wachten op een definitief vonnis. De rechtbank besliste dat ze vijf dagen in de cel blijven. Club Brugge en de politie van Brugge bevestigden het nieuws.

Het incident toont aan dat het Borat-typetje, twintig jaar na de film van Sacha Baron Cohen, nog steeds gevoelig ligt in Kazachstan. Vorig seizoen moesten ook Chelsea-fans al een vlag met Borat-verwijzing verwijderen in Almaty.


Wat voor de Brugse supporters als een ludieke stunt bedoeld was, kreeg zo een wrange nasleep. Hun reis naar Astana zal niet alleen om de voetbalwedstrijd, maar vooral om deze celervaring herinnerd worden.

