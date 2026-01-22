DONE DEAL: Zulte Waregem ziet nog een speler definitief vertrekken

Zulte Waregem heeft zich weten te ontdoen van een overbodige speler. Alioune Ndour verlaat Zulte Waregem op definitieve basis en gaat aan de slag in een nieuw land. Hij werd de voorbije maanden ook al uitgeleend door Essevee.

"Ndour maakt definitieve overstap naar FC Ararat. De aanvaller speelde de afgelopen maanden op uitleenbasis voor BK Kristiansund. Alioune speelde voordien 58 wedstrijden voor Essevee", aldus Zulte Waregem via de sociale media over hun speler.

"Veel succes in je verdere carrière, Alioune", klinkt het nog. Daarmee is Zulte Waregem opnieuw op definitieve basis een speler kwijt. Sowieso was hij in juni einde contract bij Essevee, dus was het nu het moment om te handelen.

Zulte Waregem haalde de rechterflankspeler in 2022 op bij Haugesund. Het betaalde toen 1,2 miljoen euro voor de ondertussen 28-jarige Senegalees. Van september 2024 tot december 2025 werd hij tot twee keer toe uitgeleend.

Armeens avontuur voor Alioune Ndour

Bij Kristiansund in de Noorse competitie kon hij tot vorige zomer veel spelen, maar gaandeweg begon hij minder in de plannen voor te komen van zijn coaches. Hij moest het stellen met een rol als invaller en verdween in december uit de selectie.





Nu heeft hij een nieuw avontuur te strikken, want Ndour trekt naar Armenië waar hij aan de slag zal gaan bij Ararat. De speler heeft momenteel nog een marktwaarde van zo'n 400.000 euro volgens Transfermarkt, de transfersom is niet bekend.