Grote problemen voor KV Mechelen: aanvaller wil onmiddellijk vertrekken

KV Mechelen staat voor een lastig winterdossier. Spits Lion Lauberbach wil graag een nieuwe stap zetten in zijn carrière, maar Malinwa houdt voorlopig de deur dicht. De druk neemt toe.

KV Mechelen zit met een bijzonder lastige situatie; Lion Lauberbach wil heel graag vertrekken bij Malinwa. Die wens werd via zijn makelaar duidelijk gemaakt. De spits kan naar Venezia.

De Italiaanse club deed al een poging om Lauberbach binnen te halen en wil iets meer dan 2 miljoen euro geven voor zijn diensten. KV Mechelen werkt niet mee aan een transfer, voorlopig.

Duidelijke wens, maar geen akkoord

De club wil liever nog wat meer geld voor de Duitse aanvaller en beschikt ook niet meteen over een vervanger. De makelaar van Lauberbach, Sebastian Schulze, legde aan Het Nieuwsblad uit hoe de spits zich erbij voelt.

"Lion heeft zijn wens intern heel duidelijk gemaakt. Venezia is zeer geïnteresseerd en we willen nú tot een deal komen, niet in de zomer. Het is belangrijk voor zijn carrière, want het is een unieke kans voor hem om mee te proberen de promotie af te dwingen en om volgend seizoen in een topcompetitie te spelen."



Schulze wil nog benadrukken dat zij het aanbod van Venezia fair vinden en dat hij hoopt snel een oplossing te kunnen vinden. Lauberbach speelde al 95 wedstrijden voor KV Mechelen waarin hij goed was voor 20 doelpunten.