Opvallend: Manchester City-spelers verrassen fans na pijnlijke Champions League-avond

Manchester City kreeg in de Champions League een harde klap met een pijnlijke nederlaag tegen Bodo/Glimt. De teleurstelling zat diep, en dat bleef niet zonder gevolgen buiten het veld.

Manchester City beleefde dinsdagavond een van de grootste vernederingen in zijn recente geschiedenis. De Cityzens gingen met 1-3 onderuit tegen Bodo/Glimt in de Champions League.

Na de 2-0-nederlaag in de Manchester Derby tegen United kwam de klap dubbel zo hard aan. De spelers beseffen dat ze beter kunnen doen. Sommige spelers boden al excuses aan richting de fans, maar nu volgt er ook een geste.

Spelers nemen verantwoordelijkheid na zware avond

De spelers zullen namelijk de tickets terugbetalen van de meegereisde fans. Het gaat om 374 supporters en dus komt dat neer op een bedrag van ongeveer 11.500 euro.

Volgens Manchester Evening News kwamen Bernardo Silva, Ruben Dias, Erling Haaland en Rodri met het initiatief. "Onze supporters betekenen alles voor ons. We weten welke inspanningen onze fans brengen wanneer ze de wereld rondreizen om ons thuis en uit te steunen, en dat zullen we nooit als vanzelfsprekend beschouwen. Zij zijn de beste fans ter wereld", klonk het onder meer.

"We beseffen ook dat het een zware verplaatsing was voor de supporters die ons in de ijskoude omstandigheden zijn blijven steunen tijdens een moeilijke avond op het veld. De kosten van de tickets terugbetalen voor de fans die naar Bodø reisden, is het minste wat we kunnen doen."