Opvallend: Manchester City-spelers verrassen fans na pijnlijke Champions League-avond

Manchester City kreeg in de Champions League een harde klap met een pijnlijke nederlaag tegen Bodo/Glimt. De teleurstelling zat diep, en dat bleef niet zonder gevolgen buiten het veld.

Manchester City beleefde dinsdagavond een van de grootste vernederingen in zijn recente geschiedenis. De Cityzens gingen met 1-3 onderuit tegen Bodo/Glimt in de Champions League.

Na de 2-0-nederlaag in de Manchester Derby tegen United kwam de klap dubbel zo hard aan. De spelers beseffen dat ze beter kunnen doen. Sommige spelers boden al excuses aan richting de fans, maar nu volgt er ook een geste.

Spelers nemen verantwoordelijkheid na zware avond

De spelers zullen namelijk de tickets terugbetalen van de meegereisde fans. Het gaat om 374 supporters en dus komt dat neer op een bedrag van ongeveer 11.500 euro.

Volgens Manchester Evening News kwamen Bernardo Silva, Ruben Dias, Erling Haaland en Rodri met het  initiatief. "Onze supporters betekenen alles voor ons. We weten welke inspanningen onze fans brengen wanneer ze de wereld rondreizen om ons thuis en uit te steunen, en dat zullen we nooit als vanzelfsprekend beschouwen. Zij zijn de beste fans ter wereld", klonk het onder meer.

Lees ook... Pep Guardiola klinkt fatalistisch na nederlaag en slechts twee zeges in zeven matchen
"We beseffen ook dat het een zware verplaatsing was voor de supporters die ons in de ijskoude omstandigheden zijn blijven steunen tijdens een moeilijke avond op het veld. De kosten van de tickets terugbetalen voor de fans die naar Bodø reisden, is het minste wat we kunnen doen."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Manchester City
Bodø Glimt

Champions League

 Speeldag 7
Kairat Almaty Kairat Almaty 1-4 Club Brugge Club Brugge
Bodø Glimt Bodø Glimt 3-1 Manchester City Manchester City
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 1-1 Napoli Napoli
Real Madrid Real Madrid 6-1 Monaco Monaco
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 2-0 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Tottenham Tottenham 2-0 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Villarreal Villarreal 1-2 Ajax Ajax
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 2-1 PSG PSG
Inter Milaan Inter Milaan 1-3 Arsenal Arsenal
Galatasaray Galatasaray 1-1 Atlético Madrid Atlético Madrid
FK Qarabag FK Qarabag 3-2 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
Bayern München Bayern München 2-0 Union SG Union SG
Newcastle United Newcastle United 3-0 PSV PSV
Chelsea Chelsea 1-0 Pafos FC Pafos FC
Marseille Marseille 0-3 Liverpool FC Liverpool FC
Juventus Juventus 2-0 SL Benfica SL Benfica
Atalanta Atalanta 2-3 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Slavia Praag Slavia Praag 2-4 Barcelona Barcelona

Nieuwste reacties

Joe Joe over Jean-Marie Pfaff haalt keihard uit naar Anderlecht: "Die zouden ze een stadionverbod moeten geven" Pardia Pardia over Grote problemen voor KV Mechelen: aanvaller wil onmiddellijk vertrekken Vital Verheyen Vital Verheyen over Bayern München - Union SG: 2-0 FCBalto FCBalto over Zelfs als Brugge Marseille verslaat, doen ze minder goed dan vorig seizoen... en moeten ze de vingers kruisen TIGERMANIA TIGERMANIA over Drie Club Brugge-supporters aangehouden in Kazachstan na CL-wedstrijd: dit is de opvallende reden Dan the Man Dan the Man over Charleroi - Club Brugge: 2-1 Johnnie Walker Johnnie Walker over 🎥 "Union? Ik heb veel meer sympathie voor hen dan voor Club Brugge of Standard" jawaddedadde jawaddedadde over Anderlecht en Antwerp hebben nieuwe parel op het oog Vital Verheyen Vital Verheyen over Newcastle United - PSV: 1-0 FCBalto FCBalto over FK Qarabag - Eintracht Frankfurt: 3-2 Kantine
