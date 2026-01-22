Romelu Lukaku kijkt vooruit: comeback bij Anderlecht mét wens die Antwerp niet zal bevallen

Romelu Lukaku heeft het onlangs nogmaals bevestigd: hij wil terugkeren naar Anderlecht. Tegelijk hoopt hij dat RSCA ook een andere clublegende opnieuw naar het Lotto Park haalt.

Romelu Lukaku zorgt al maanden voor enthousiasme bij de supporters van RSC Anderlecht. De all-time topschutter van de Rode Duivels ligt nog tot 2027 onder contract bij Napoli, maar maakt geen geheim van zijn wens om zo snel mogelijk terug te keren naar paars-wit.

En waar sommigen vrezen dat zo’n terugkeer zich enkel achter de schermen zou afspelen na het einde van zijn carrière, was Lukaku daar recent erg duidelijk over in een interview met Het Laatste Nieuws samen met Marc Coucke. Hij wil terugkeren als speler, en zelfs nog een laatste groot toernooi met België afwerken als speler van Anderlecht.

Maar als hij terugkomt, zal Romelu uiteraard ook zijn zegje doen. Zijn status maakt van hem automatisch een van de zwaargewichten binnen de club, een beetje zoals Vincent Kompany dat was bij zijn terugkeer als speler-trainer. Achter de schermen zal hij invloed hebben… en die zou hij nu al proberen uit te oefenen.

Lukaku wil terugkeer van Kindermans

Volgens Het Nieuwsblad zou Romelu Lukaku Anderlecht al aanzetten om nog een andere clublegende terug te halen: Jean Kindermans. De voormalige baas van de jeugdacademie leidde Lukaku op en speelde een sleutelrol in de ontwikkeling van tientallen andere paars-witte talenten, die hem daar tot vandaag voor bedanken.

De voorbije dagen deden op sociale media geruchten de ronde dat Michael Verschueren, de nieuwe voorzitter van Anderlecht, samen met Kindermans zou hebben gegeten in een Brusselse brasserie. Een teken? Niet noodzakelijk, want de twee kennen elkaar al lang. Feit is wel dat een terugkeer van Jean Kindermans naar Anderlecht al geruime tijd wordt besproken.



Antwerp zal zich echter niet zomaar gewonnen geven. Kindermans ligt er nog vast tot 2029 en zijn werk als CEO van het opleidingscentrum wordt erg gewaardeerd. The Great Old heeft de jeugdopleiding recent expliciet tot prioriteit gemaakt om op middellange en lange termijn inkomsten te genereren.