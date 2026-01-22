Romelu Lukaku kijkt vooruit: comeback bij Anderlecht mét wens die Antwerp niet zal bevallen

Romelu Lukaku kijkt vooruit: comeback bij Anderlecht mét wens die Antwerp niet zal bevallen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Romelu Lukaku heeft het onlangs nogmaals bevestigd: hij wil terugkeren naar Anderlecht. Tegelijk hoopt hij dat RSCA ook een andere clublegende opnieuw naar het Lotto Park haalt.

Romelu Lukaku zorgt al maanden voor enthousiasme bij de supporters van RSC Anderlecht. De all-time topschutter van de Rode Duivels ligt nog tot 2027 onder contract bij Napoli, maar maakt geen geheim van zijn wens om zo snel mogelijk terug te keren naar paars-wit.

En waar sommigen vrezen dat zo’n terugkeer zich enkel achter de schermen zou afspelen na het einde van zijn carrière, was Lukaku daar recent erg duidelijk over in een interview met Het Laatste Nieuws samen met Marc Coucke. Hij wil terugkeren als speler, en zelfs nog een laatste groot toernooi met België afwerken als speler van Anderlecht.

Maar als hij terugkomt, zal Romelu uiteraard ook zijn zegje doen. Zijn status maakt van hem automatisch een van de zwaargewichten binnen de club, een beetje zoals Vincent Kompany dat was bij zijn terugkeer als speler-trainer. Achter de schermen zal hij invloed hebben… en die zou hij nu al proberen uit te oefenen.

Lukaku wil terugkeer van Kindermans

Volgens Het Nieuwsblad zou Romelu Lukaku Anderlecht al aanzetten om nog een andere clublegende terug te halen: Jean Kindermans. De voormalige baas van de jeugdacademie leidde Lukaku op en speelde een sleutelrol in de ontwikkeling van tientallen andere paars-witte talenten, die hem daar tot vandaag voor bedanken.

De voorbije dagen deden op sociale media geruchten de ronde dat Michael Verschueren, de nieuwe voorzitter van Anderlecht, samen met Kindermans zou hebben gegeten in een Brusselse brasserie. Een teken? Niet noodzakelijk, want de twee kennen elkaar al lang. Feit is wel dat een terugkeer van Jean Kindermans naar Anderlecht al geruime tijd wordt besproken.

Lees ook... Anderlecht en Antwerp hebben nieuwe parel op het oog

Antwerp zal zich echter niet zomaar gewonnen geven. Kindermans ligt er nog vast tot 2029 en zijn werk als CEO van het opleidingscentrum wordt erg gewaardeerd. The Great Old heeft de jeugdopleiding recent expliciet tot prioriteit gemaakt om op middellange en lange termijn inkomsten te genereren.

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp
Romelu Lukaku

Meer nieuws

Union oogstte sportief weer lof... "Maar wat er achteraf gebeurde, geeft 'kleine club energie' af" Opinie

Union oogstte sportief weer lof... "Maar wat er achteraf gebeurde, geeft 'kleine club energie' af"

10:00
5
Anderlecht en Antwerp hebben nieuwe parel op het oog

Anderlecht en Antwerp hebben nieuwe parel op het oog

20:00
3
Wordt dit het einde? Zoveel kans maken Club Brugge en Union SG om door te stoten in de CL

Wordt dit het einde? Zoveel kans maken Club Brugge en Union SG om door te stoten in de CL

09:30
1
Deze Unionist had een fijn weerzien met Vincent Kompany: "We verdienden meer"

Deze Unionist had een fijn weerzien met Vincent Kompany: "We verdienden meer"

08:40
Opvallende deal is rond: Noa Lang (ex-Club Brugge) vertrekt na halfjaar alweer bij Napoli

Opvallende deal is rond: Noa Lang (ex-Club Brugge) vertrekt na halfjaar alweer bij Napoli

08:20
1
Utrecht-coach Ron Jans (ex-Standard) waarschuwt zijn troepen voor EL-wedstrijd tegen Genk

Utrecht-coach Ron Jans (ex-Standard) waarschuwt zijn troepen voor EL-wedstrijd tegen Genk

09:01
Bayern München-ster richt zich plots tot... Toby Alderweireld

Bayern München-ster richt zich plots tot... Toby Alderweireld

07:40
Champions League: Avond om snel te vergeten voor Theate en De Ketelaere, Barça zorgt voor spektakel

Champions League: Avond om snel te vergeten voor Theate en De Ketelaere, Barça zorgt voor spektakel

07:21
Nog maar 30 en al twee trofeeën: deze Belgische trainer maakt indruk

Nog maar 30 en al twee trofeeën: deze Belgische trainer maakt indruk

07:00
'Deal nabij: miljoenen op komst richting Gaverbeek voor sterkhouder'

'Deal nabij: miljoenen op komst richting Gaverbeek voor sterkhouder'

06:00
1
'Deal is rond: Julien Duranville (ex-Anderlecht) verlaat Borussia Dortmund'

'Deal is rond: Julien Duranville (ex-Anderlecht) verlaat Borussia Dortmund'

21:20
Na zeven wedstrijden zonder zege: dit heeft Genk-coach Nicky Hayen te zeggen voor clash met Utrecht

Na zeven wedstrijden zonder zege: dit heeft Genk-coach Nicky Hayen te zeggen voor clash met Utrecht

06:30
Het Europese doek valt waarschijnlijk voor Union SG: Bayern München velt het verdict in vijf dolle minuten

Het Europese doek valt waarschijnlijk voor Union SG: Bayern München velt het verdict in vijf dolle minuten

22:58
Nieuwe Anderlecht-spits Danylo Sikan komt meteen met woorden die fans graag zullen horen

Nieuwe Anderlecht-spits Danylo Sikan komt meteen met woorden die fans graag zullen horen

21:40
Grote problemen voor KV Mechelen: aanvaller wil onmiddellijk vertrekken

Grote problemen voor KV Mechelen: aanvaller wil onmiddellijk vertrekken

23:00
6
Na Lukaku is ook andere Rode Duivel helder over terugkeer naar Anderlecht

Na Lukaku is ook andere Rode Duivel helder over terugkeer naar Anderlecht

13:00
3
Anderlecht komt met groot nieuws over Marco Kana

Anderlecht komt met groot nieuws over Marco Kana

18:40
Zitting over Stijnen duurt drie uur: "Heksenjacht"

Zitting over Stijnen duurt drie uur: "Heksenjacht"

05:30
Zo is het heel duidelijk: Club Brugge hakt knoop door rond Onyedika

Zo is het heel duidelijk: Club Brugge hakt knoop door rond Onyedika

22:30
Opvallend: Manchester City-spelers verrassen fans na pijnlijke Champions League-avond

Opvallend: Manchester City-spelers verrassen fans na pijnlijke Champions League-avond

22:00
Hubert, Cornelis, Hayen, Taquin...: de Pro League lijkt een volledig nieuwe generatie coaches te hebben

Hubert, Cornelis, Hayen, Taquin...: de Pro League lijkt een volledig nieuwe generatie coaches te hebben

20:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/01: Duranville - Ourega - Vazquez - Sikan - Onstein - Mbe Soh - Et Taibi

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/01: Duranville - Ourega - Vazquez - Sikan - Onstein - Mbe Soh - Et Taibi

21:20
Drie Club Brugge-supporters aangehouden in Kazachstan na CL-wedstrijd: dit is de opvallende reden

Drie Club Brugge-supporters aangehouden in Kazachstan na CL-wedstrijd: dit is de opvallende reden

21:00
10
Vertrouwen is gigantisch: "We moeten op Anderlecht en tegen Genk niet vrezen"

Vertrouwen is gigantisch: "We moeten op Anderlecht en tegen Genk niet vrezen"

16:15
Gaat Vincent Euvrard ingrijpen bij Standard voor clash met KAA Gent? Interview

Gaat Vincent Euvrard ingrijpen bij Standard voor clash met KAA Gent?

20:20
Deze deal bij Anderlecht is ook zo goed als rond: laatste details moeten nog afgerond worden

Deze deal bij Anderlecht is ook zo goed als rond: laatste details moeten nog afgerond worden

17:30
2
Zelfs als Brugge Marseille verslaat, doen ze minder goed dan vorig seizoen... en moeten ze de vingers kruisen

Zelfs als Brugge Marseille verslaat, doen ze minder goed dan vorig seizoen... en moeten ze de vingers kruisen

19:20
10
OFFICIEEL: Westerlo heeft nieuwe verdediger helemaal beet

OFFICIEEL: Westerlo heeft nieuwe verdediger helemaal beet

19:40
David Hubert: "Dat heeft me 1000 keer meer pijn gedaan dan mijn ontslag bij Anderlecht"

David Hubert: "Dat heeft me 1000 keer meer pijn gedaan dan mijn ontslag bij Anderlecht"

17:00
2
Boeckx reageert met duidelijke taal op sollicitatie van Vermant voor het WK

Boeckx reageert met duidelijke taal op sollicitatie van Vermant voor het WK

18:00
Moet Club Brugge Jashari nog een bonus betalen voor de Gouden Schoen?

Moet Club Brugge Jashari nog een bonus betalen voor de Gouden Schoen?

19:00
Stijn Vreven spreekt klare taal na vertrek van Radja Nainggolan bij Lokeren

Stijn Vreven spreekt klare taal na vertrek van Radja Nainggolan bij Lokeren

18:20
Didier Lamkel Zé heeft weeral een nieuwe club... op een wel heel speciale locatie

Didier Lamkel Zé heeft weeral een nieuwe club... op een wel heel speciale locatie

15:50
OFFICIEEL: Anderlecht ziet Luis Vazquez vertrekken... met aankoopoptie

OFFICIEEL: Anderlecht ziet Luis Vazquez vertrekken... met aankoopoptie

15:09
4
Teddy Teuma verrast met de reden waarom hij voor Standard koos: "Standard voldeed daaraan" Interview

Teddy Teuma verrast met de reden waarom hij voor Standard koos: "Standard voldeed daaraan"

16:30
Pep Guardiola klinkt fatalistisch na nederlaag en slechts twee zeges in zeven matchen

Pep Guardiola klinkt fatalistisch na nederlaag en slechts twee zeges in zeven matchen

15:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 22
Standard Standard 23/01 KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 24/01 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 24/01 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Leuven OH Leuven 24/01 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 25/01 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 25/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 25/01 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 25/01 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Supremepony Supremepony over Union oogstte sportief weer lof... "Maar wat er achteraf gebeurde, geeft 'kleine club energie' af" Sv1978 Sv1978 over Jean-Marie Pfaff haalt keihard uit naar Anderlecht: "Die zouden ze een stadionverbod moeten geven" pipi cerveza pipi cerveza over Romelu Lukaku kijkt vooruit: comeback bij Anderlecht mét wens die Antwerp niet zal bevallen RememberLierse RememberLierse over Drie Club Brugge-supporters aangehouden in Kazachstan na CL-wedstrijd: dit is de opvallende reden Sv1978 Sv1978 over 'Deal nabij: miljoenen op komst richting Gaverbeek voor sterkhouder' cartman_96 cartman_96 over Wordt dit het einde? Zoveel kans maken Club Brugge en Union SG om door te stoten in de CL Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Zelfs als Brugge Marseille verslaat, doen ze minder goed dan vorig seizoen... en moeten ze de vingers kruisen J K J K over Opvallende deal is rond: Noa Lang (ex-Club Brugge) vertrekt na halfjaar alweer bij Napoli RememberLierse RememberLierse over Bayern München - Union SG: 2-0 Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Anderlecht en Antwerp hebben nieuwe parel op het oog Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved