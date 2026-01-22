Anderlecht gaat ook volgende contractverlenging aankondigen voor speler die moeilijke periode kende

Basile Vroninks heeft zich de voorbije weken opnieuw in de kijker gespeeld bij Anderlecht. De 19-jarige rechtsback van de Futures lijkt stilaan opnieuw aansluiting te vinden bij de A-kern, na een periode waarin hij wat uit beeld was verdwenen.

Paars-wit combineert deze winter de transfermarkt met het opvolgen van contractdossiers. Naast bekende namen die richting het einde van hun verbintenis gaan, kijkt de club ook naar jonge profielen met toekomst. Vroninks is zo’n dossier dat de voorbije weken in een stroomversnelling is geraakt.

De jonge Antwerpenaar kende een hobbelig begin van het seizoen en moest lange tijd genoegen nemen met minuten bij de Futures. Daar werkte hij in alle luwte verder aan zijn ontwikkeling en kon hij in december opnieuw overtuigen met enkele degelijke prestaties.

Basile Vroninks krijgt een nieuw contract van Anderlecht

Die progressie bleef niet onopgemerkt. Vroninks mocht mee op winterstage naar Spanje en liet daar een volwassen indruk na bij de technische staf. Dat leverde hem niet alleen hernieuwd vertrouwen op, maar ook een concreet voorstel om zijn contract te verlengen, weet LDH.

Door blessureleed in de A-kern kreeg hij recent zelfs opnieuw speelkansen in het vooruitzicht. Tegen AA Gent zat hij bij de selectie en stond hij dicht bij zijn invalbeurt, al gooide het wedstrijdverloop uiteindelijk roet in het eten.



Voor Vroninks is het vooral een bevestiging dat zijn werk wordt beloond. Na een moeilijke periode lijkt de jonge rechtsback weer op het juiste spoor te zitten.