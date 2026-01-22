Zo gaat het snel: STVV speelt naast verdediger ook nog een aanvaller kwijt

STVV roert zich opvallend fel op de wintermercato. Met versterking achterin en vooraan groeit de concurrentie, waardoor niet iedereen uitzicht houdt op speelminuten. Voor één aanvaller lijkt een vertrek nu steeds dichterbij te komen.

STVV is druk actief op de wintermercato, wat waarschijnlijk niet helemaal het plan was vooraf. Rein Van Helden trekt naar Antwerp, al heeft het met Loïc Mbe Soh al wel een nieuwe verdediger aangetrokken.

Vooraan versterkte het zich met Oumar Diouf, die overkwam van RFC Liège. Met Keisuke Goto als titularis is de concurrentie in de spits enorm. Andres Ferrari werd er het slachtoffer van.

Concurrentie voorin wordt STVV-spits te veel

Hij mocht aan het begin van het seizoen nog rekenen op een basisplaats bij de Truienaars, maar Goto nam die na enkele maanden in beslag. Nu is de Uruguayaan op weg naar de uitgang.

Het Nieuwsblad schrijft dat Ferrari naar Gijon kan trekken. STVV zou hem uitlenen aan de Spaanse tweedeklasser, dat ook een aankoopoptie laat opnemen.



In de zomer van 2024 kwam hij op huurbasis aan bij Sint-Truiden, dat hem leende van Villarreal. Een jaar later werd hij definitief overgenomen. Ferrari speelde 52 wedstrijden in Limburg en was er goed voor 10 doelpunten en vier assists.