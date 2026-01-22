Heel verrassende (en straffe) transfer! Antwerp gaat verdediger halen bij... STVV

Antwerp moest deze winter anticiperen op defensieve vertrekken en lijkt snel toe te slaan. The Great Old vond een opvallende oplossing dicht bij huis en staat op het punt een belangrijke schakel bij een rechtstreekse concurrent weg te halen.

Antwerp zag Rosen Bozhinov deze winter naar Pisa vertrekken. Verder zal Zeno Van den Bosch volgende zomer ook naar Union Berlin gaan. Zo creëerde hijzelf een lastige situatie bij Antwerp, want de club zit met een speler die binnen enkele maanden gratis vertrekt.

The Great Old speurde de transfermarkt af, op zoek naar een vervanger. Die hebben ze nu gevonden in eigen land. Er zal snel een heel straffe transfer volgen.

Antwerp vindt verdedigende versterking in eigen competitie

Het Nieuwsblad meldt donderdag dat Rein Van Helden, verdediger van STVV, bijna van Antwerp is. Alles is praktisch rond, op de medische tests na. Dankzij een clausule in zijn contract zou de deal redelijk makkelijk kunnen verlopen.

Donderdag staan zijn medische proeven al op de planning, waardoor hij niet meer meetraint met Sint-Truiden. In Limburg is hij dit seizoen een sterkhouder en een leider, wat zijn transfer heel opvallend maakt.



STVV staat momenteel tweede in het klassement en zou zelfs aan de titelstrijd mogen denken. Om dan in de winter te vertrekken naar Antwerp, dat nog hard zal moeten knokken voor een plaats in de Champions' Play-offs, blijft opvallend.