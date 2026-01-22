'Deal nabij: miljoenen op komst richting Gaverbeek voor sterkhouder'

Tochukwu Nnadi vertoefde de afgelopen periode op de Afrika Cup. Daardoor was hij er afgelopen weekend nog niet bij voor Zulte Waregem tegen KRC Genk. Rest de vraag of de supporters hem nog aan het werk zullen zien.

De 22-jarige Nigeriaan Tochukvu Nnadi is een van de absolute sterkhouders van Zulte Waregem dit seizoen. Hij startte al 16 keer in de basis in de competitie. De Nigeriaanse international was daarin goed voor één assist.

Dat leverde hem de voorbije weken al heel wat interesse op van verschillende teams. West Ham United, Crystal Palace, Brighton, Newcastle en Leeds zouden de middenvelder er allemaal graag bij willen hebben.

EXCL: West Ham are closing in on Zulte Waregem midfielder Tochukwu Nnadi.⚒️



🗣️Talks over personal terms are progressing, with a 5-year deal on the table.#whufc https://t.co/ZtCzOYTTGj — Sportsboom (@Sportsboomcom) January 21, 2026

Ook vanuit Duitsland en Spanje is er interesse, waardoor er toch wel veel kapers op de kust zijn. En dus zouden er wel eens de nodige miljoenen op de bankrekening van Zulte Waregem kunnen gaan verschijnen binnenkort.

Miljoenendeal komt dichterbij

Nnadi ligt nog tot midden 2028 onder contract bij Essevee, waar hij in 2024 belandde na een avontuur bij het Bulgaarse Botev Plovdiv. Met die transfer was toen 1,35 miljoen euro gemoeid. De marktwaarde van Nnadi is ondertussen twee miljoen euro volgens Transfermarkt.





Volgens Sportsboom zou West Ham United nu echt wel dicht bij een overstap van de speler staan. Er zou al een persoonlijk akkoord voor een vijfjarig contract in de maak zijn en Zulte Waregem mag gaan hopen op de nodige miljoenen.