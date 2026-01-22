Opvallende deal is rond: Noa Lang (ex-Club Brugge) vertrekt na halfjaar alweer bij Napoli

Opvallende deal is rond: Noa Lang (ex-Club Brugge) vertrekt na halfjaar alweer bij Napoli


Napoli wilde na de titel dominant blijven met grote namen, maar dat plan hapert. Blessures en tegenvallende prestaties zorgen nu al voor een opvallende uitgaande transfer, amper een halfjaar na zijn komst.

Napoli won afgelopen seizoen de landstitel in Italië en wou uiteraard competitief blijven. Daarom werden spelers als Noa Lang en Kevin De Bruyne gehaald. Maar veel plezier hebben ze daar nog niet aan gehad. KDB zit al lange tijd in de lappenmand en Lang pakt zijn koffers.

Akkoord met Galatasaray, huurdeal met stevige optie

Noa Lang gaat Napoli al na een halfjaar verlaten. De Nederlandse flankspeler heeft volgens transferexpert Fabrizio Romano namelijk een akkoord met Galatasaray. Ook op clubniveau is alles in orde.

De Turkse topclub zal hem voor 2 miljoen euro huren tot aan het einde van dit seizoen. Het bedong ook een aankoopoptie die zo'n 30 miljoen euro zou bedragen. 

Als Galatasaray die aankoopoptie licht na het seizoen, dan zal Lang meer verdienen in Turkije dan voordien bij Napoli. De Italiaanse topclub betaalde deze zomer nog 25 miljoen euro voor de flankaanvaller.


In totaal speelde hij 27 wedstrijden in het lichtblauwe shirt, goed voor 959 minuten. Hij scoorde slechts één doelpunt en gaf twee assists. Hij kon de verwachtingen niet helemaal inlossen.

