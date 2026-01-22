Champions League: Avond om snel te vergeten voor Theate en De Ketelaere, Barça zorgt voor spektakel

De zevende speeldag in de Champions League bracht enkele mooie affiches met zich mee. Uiteindelijk werd het ook een avond om snel te vergeten voor Charles De Ketelaere en Arthur Theate.

Atalanta van Charles De Ketelaere verrast

Verrassing in Bergamo, waar Charles De Ketelaere (basisspeler) en Atalanta de drie punten zagen meegaan met Bilbao. Na de openingstreffer van Scamacca (16’) draaiden de Basken de wedstrijd om via Guruzeta (58’) en Serrano (70’ en 74’). De late aansluitingstreffer van Krstovic (88’) kwam te laat: Athletic wint met 2-3 en herneemt vertrouwen in de strijd om kwalificatie.

Arthur Theate en Frankfurt in extremis verrast

Qarabag toonde opnieuw zijn weerbaarheid in de Champions League. Tegen Eintracht Frankfurt van Arthur Theate (basisspeler) begon de thuisploeg furieus en opende Camilo Durán al na vier minuten de score. Can Uzun (10’) en Fares Chaïbi (78’) brachten de Duitsers op voorsprong, maar Durán maakte gelijk (80’) en in de slotseconden bezorgde Bahlul Mustafazada Qarabag de 3-2-zege. De Azerbeidzjaanse club ligt op koers voor de play-offs, terwijl Frankfurt onderin blijft hangen.

Barcelona maakt er een show van

Doelpuntenkermis in Praag, waar Barcelona het opnam tegen Slavia. Fermin (34’ en 42’) antwoordde met een dubbel op de openingstreffer van Kusej (10’). Net voor rust verraste Lewandowski met een own goal (44’), waardoor Slavia weer hoop kreeg. Na de pauze zette Olmo (63’) Barça opnieuw op voorsprong, waarna Lewandowski zijn fout rechtzette en de eindstand vastlegde op 2-4 (74’).

Sterke avond voor clubs uit de Premier League

Chelsea deed het nodige met een 1-0-zege tegen Pafos dankzij Caicedo (78’). Juventus, met Loïs Openda die in de 70e minuut inviel, klaarde de klus thuis tegen Benfica (2-0) via Thuram (55’) en McKennie (64’).



Liverpool won het affiche van de avond tegen Marseille dankzij goals van Szoboszlai (45’+1), Rulli (e.d. 72’) en Gakpo (90’+3). Newcastle had weinig moeite met PSV (3-0) en Galatasaray hield Atlético Madrid op een 1-1-gelijkspel.