Zal het volstaan voor blauw-zwart? Goed nieuws voor Club Brugge voor de thuiswedstrijd tegen Marseille

Brugge zal Marseille moeten verslaan tijdens de laatste speelronde van de Champions League - er is geen andere optie om zich te kwalificeren. Bij Marseille zal er een grote afwezige zijn.

De inzet is duidelijk: op 28 januari aanstaande zal Club Brugge geen keus hebben en moet Marseille verslaan om te hopen op kwalificatie voor de play-offs van de Champions League. Daarna, dan moeten de vingers gekruist worden.

Maar voor deze uitwedstrijd zal OM, dat ook tegen de muur zal staan (een nederlaag en Brugge zal voorbijsteken), een onmisbare basisspeler missen die te veel geel kreeg tijdens de nederlaag van de Phocéens tegen Liverpool (0-3).

Pavard afwezig in het Jan Breydel-stadion

Benjamin Pavard (29 jaar) heeft inderdaad zijn derde gele kaart in zes competitiewedstrijden in de League-fase gekregen, en mist de "finale" op verplaatsing naar het Jan Breydel-stadion.

De wereldkampioen van 2018 is dit seizoen een belangrijke basisspeler bij Marseille geweest, met in totaal 24 wedstrijden gespeeld (3 beslissende assists) over alle competities heen.

Pavard is dit seizoen door Inter Milan uitgeleend aan Olympique de Marseille. Als voormalig hoeksteen van Bayern München (163 wedstrijden) is hij ondanks deze uitleen niet echt in staat gebleken zich weer een plek te veroveren in het Franse elftal en heeft hij sinds 2024 niet meer voor de Bleus gespeeld.

