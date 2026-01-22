Club Brugge heeft een probleem met Onyedika: middenvelder wil weg

Raphael Onyedika heeft zijn zinnen gezet op een vertrek bij Club Brugge. De 24-jarige middenvelder trainde donderdag wel opnieuw mee met de groep, maar het is intussen duidelijk dat hij openstaat voor een nieuwe stap.

Blauw-zwart weigerde eerder al een bod van Galatasaray, maar dat dossier is daarmee niet van tafel. Onyedika zelf staat positief tegenover een vertrek en ziet een transfer als het juiste moment in zijn carrière, schrijft Het Nieuwsblad.

Naast de Turkse interesse is ook Eintracht Frankfurt opnieuw in beeld. De Duitse club probeerde Onyedika afgelopen zomer al te overtuigen en volgt zijn situatie nog steeds van dichtbij, al is er voorlopig geen officieel bod.

Club Brugge denkt Onyedika te kunnen overtuigen

Club Brugge doet intussen verwoede pogingen om zijn middenvelder aan boord te houden. De Nigeriaan wordt gezien als een sleutelspeler en de club wil hem deze winter niet kwijt.

Onyedika bevindt zich wel in een sterke onderhandelingspositie. Met nog anderhalf jaar contract en een marktwaarde rond de 20 miljoen euro aast hij al langer op een nieuw avontuur in een topcompetitie.

Hoe dit dossier afloopt, blijft onzeker. Club hoopt hem minstens tot de zomer te behouden, maar de wil van de speler om te vertrekken kan de komende dagen doorslaggevend worden.