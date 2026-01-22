Anderlecht geeft jongste jeugdinternational ooit een contract op zijn 15de verjaardag

Ilyes Bennane (geboren op 19 januari 2011) is officieel prof bij Anderlecht. De pas 15-jarige aanvallende middenvelder tekent zijn eerste contract bij paars-wit, goed voor een verbintenis tot 2028.

Net als Albert Sambi Lokonga is Ilyes geboren en getogen in Verviers. Op zijn dertiende maakte hij de overstap naar Neerpede, waar hij zich snel in de kijker speelde bij de jeugdreeksen van de Brusselse club.

Met de U15 werd hij kampioen, speelde hij de finale van het Al-Wahda International Youth Tournament tegen FC Barcelona en maakte hij indruk tijdens de KDB Cup. Zijn creatieve spel viel op bij coaches en scouts.

Bennane staat bekend om zijn techniek en inzicht. Hij zoekt voortdurend de vrije ruimtes op, combineert vlot en beschikt over een uitstekende traptechniek, zowel voor korte combinaties als lange passes.

Bennane is van België naar Marokko overgestapt

Begin 2024 werd hij bovendien de jongste Belgische jeugdinternational ooit. Op dertienjarige leeftijd debuteerde hij tegen Engeland, bijna twee jaar jonger dan Romelu Lukaku toen hij dat record vestigde.



Ook internationaal maakt hij indruk voor Marokko. In maart 2024 scoorde hij twee keer tegen Zambia, en in november 2024 droeg hij zelfs de aanvoerdersband tegen Spanje. Nu zet hij de stap naar het profvoetbal op zijn vijftiende verjaardag en is hij het eerste talent van zijn generatie bij Anderlecht met een profcontract.