Franky Van der Elst durft het zeggen: "Dan is het niet oneerlijk om Vanaken met De Bruyne te vergelijken"

Hans Vanaken blijft jaar na jaar uitblinken, ook op het hoogste Europese niveau. De aanvoerder van Club Brugge koppelt constantie aan scorend vermogen en zet daarmee cijfers neer die doen vergelijken met de absolute Belgische top.

Hans Vanaken maakt bijna iedere week indruk op de Belgische voetbalvelden. Ook in Europa heeft hij zich de laatste jaren goed kunnen tonen. Hij legt indrukwekkende cijfers voor.

Als middenvelder scoorde Vanaken 12 doelpunten in 57 wedstrijden in de Champions League. Kevin De Bruyne scoorde 16 keer in 82 wedstrijden. Zo doet Vanaken het gemiddeld beter dan zijn landgenoot.

Vanaken zet cijfers neer die niet onderdoen voor de allergrootsten

"Als je zulke statistieken kan voorleggen, dan is het niet oneerlijk om Vanaken met De Bruyne te vergelijken. Dan mag die naam zeker genoemd worden", zegt Franky Van der Elst bij Het Nieuwsblad.

"Vanaken past zonder discussie in het rijtje van de allergrootsten bij Club Brugge, maar ook in dat van België. Wat hij al jarenlang presteert kan bijna niemand voorleggen", concludeert de voormalige Club-speler.



Ook bij de Rode Duivels kon Vanaken al zeven keer scoren in 32 interlands. Het blijft opvallend hoeveel de aanvoerder van Club scoort. Ook zijn consistentie wordt geprezen.