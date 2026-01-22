Wordt dit het einde? Zoveel kans maken Club Brugge en Union SG om door te stoten in de CL

De cijfers spreken duidelijke taal voor Club Brugge en Union SG in de Champions League. Ondanks recente inspanningen lijken de Belgische clubs volgens data-analyse stilaan richting exit te koersen.

Het ziet er niet goed uit voor Club Brugge en Union SG in de Champions League. Blauw-zwart won dan wel met 1-4 van Kairat Almaty, maar de volgende ronde is héél ver weg. De Brusselaars mogen hun dromen op een Europese winter opbergen na de nederlaag tegen Bayern.

Het platform Football Meets Data, dat zich bezighoudt met data uit de voetbalwereld en simulaties, berekende de voorlopige kansen van alle CL-deelnemers op de volgende rondes. Voor onze Belgische zit het avontuur er waarschijnlijk snel op.

Belgische clubs tegen de muur volgens data-analyse

Club Brugge heeft nog 10% kans op de 1/16e finale, volgens FMD. Het zal van Marseille moeten winnen én kijken naar de andere velden. Voor Union ziet het er nog slechter uit: zij krijgen van het platform slechts 2% kans om de volgende ronde te bereiken.

De club die het meeste kans maakt op de eindwinst, op dit moment, is Arsenal. The Gunners hebben 26% uitzicht op de beker met de grote oren. Dat is nog eens 16% meer dan Club op de volgende ronde.

Het Bayern München van Vincent Kompany, dat Union met 2-0 versloeg, krijgt van FMD 17% op de eindwinst. Op dit moment is de meest waarschijnlijke finale volgens de cijfers dan ook Arsenal-Bayern, al blijft het afwachten of ze niet aan dezelfde kant van de tabel belanden.



Lees ook... Union oogstte sportief weer lof... "Maar wat er achteraf gebeurde, geeft 'kleine club energie' af"›