Eden Hazard gaat nieuwe uitdaging aan in héél andere business

Eden Hazard heeft opnieuw een opvallend hoofdstuk toegevoegd aan zijn leven na het voetbal. Op 35-jarige leeftijd ruilt de voormalige Rode Duivel zijn voetbalschoenen definitief voor een nieuw avontuur in de wijnwereld.

Volgende maand sluit Hazard zich aan bij het prestigieuze project ‘Vin des Champions’, een exclusieve wijnselectie waarin voormalige topspelers hun eigen cuvée krijgen. Het initiatief vindt plaats in de Italiaanse regio Puglia, bekend om zijn sterke wijntraditie.

De ex-international werd uitgenodigd door Fabio Cordella, ondernemer en sportief directeur met een verleden bij Union Saint-Gilloise. Cordella staat aan het hoofd van een historisch familiebedrijf dat al sinds 1911 actief is in de wijnbouw en vandaag zo’n 350 hectare aan wijngaarden beheert.

Eden Hazard krijgt zijn eigen wijn

Binnen dat project krijgt Eden Hazard zijn eigen wijn, gemaakt van druivensoorten die typerend zijn voor Zuid-Italië. Onder meer Negroamaro, Primitivo, Malvasia, Susumaniello en Nero d’Avola behoren tot de mogelijkheden voor zijn persoonlijke cuvée.

Hazard treedt daarmee in de voetsporen van heel wat voetbaliconen die hem al voorgingen in de wijnwereld. Namen als Ronaldinho, Sneijder, Materazzi, Roberto Carlos, John Terry en Walter Zenga maakten eerder al dezelfde keuze.


Welke druiven exact gebruikt zullen worden voor de ‘Eden Hazard’-wijn blijft voorlopig geheim. De officiële voorstelling van de fles staat gepland voor begin februari in Italië, waar Hazard opnieuw even in de schijnwerpers zal staan – deze keer niet op het veld, maar tussen de wijnranken.

