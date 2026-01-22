KAA Gent neemt afscheid van een echte Buffalo: gewaardeerde collega en scherpe pen

KAA Gent neemt afscheid van een monument. Roland Lebuf overleed op woensdag 21 januari op 88-jarige leeftijd, na een leven dat volledig in het teken stond van 'de Gantoise'. Van trouwe supporter tot gewaardeerde journalist en perssyndicus.

Roland was decennialang een vaste waarde rond de club. Geboren en getogen aan de Muide, raakte hij al op jonge leeftijd verknocht aan de Buffalo’s. Zijn eerste wedstrijd, als cadeau voor zijn plechtige communie, was het begin van een levenslange liefde. Roland zag generaties spelers passeren en was ooggetuige van historische momenten, waaronder de eerste bekerwinst in 1964.

Als sportjournalist bij onder meer De Vooruit, De Morgen, Het Nieuwsblad en De Gentenaar volgde hij KAA Gent van dichtbij. Hij was tevens een gepassioneerd boksjournalist. Altijd met kennis van zaken, kritisch waar nodig.

Roland Lebuf had zijn hart verkocht aan KAA Gent

Na zijn pensioen bleef Roland actief bij KAA Gent als perssyndicus. In het Ottenstadion en later in de Planet Group arena begeleidde hij collega’s met een glimlach en een warm woord. Hij werd een vertrouwd gezicht op de perstribune.

Het eerbetoon dat hij in maart 2024 kreeg, met een symbolische aftrap tegen Anderlecht, was meer dan verdiend. Toch bleef zijn grootste hoogtepunt de landstitel van 2015, die hij als fiere Buffalo intens beleefde.

Zelfs in zijn laatste jaren bleef Roland betrokken. Nog afgelopen zondag juichte hij thuis bij de beslissende goal tegen Anderlecht. Tot het einde bleef hij wat hij altijd was: een fiere Buffalo.





Voetbalkrant betuigt zijn diepste medeleven aan familie, vrienden en de hele Buffalo-familie.