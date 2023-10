Toby Alderweireld reageert meteen na 1-4 nederlaag tegen Porto en verwijst naar fans: "Ik ben geëmotioneerd"

Antwerp verloor zijn derde wedstrijd in groepsfase van de Champions League met 1-4 van FC Porto. Geen al te best resultaat voor The Great Old.

Antwerp kwam 1-0 voor, maar gaf alles uit handen in de tweede helft. "De eerste helft hebben we goed gespeeld. Net als tegen Shakhtar, op Champions League-niveau. In de tweede helft komen we door een 'stommiteit' op 1-1 en dan voor je het weet laten we het door de vingers glippen", reageerde Alderweireld bij VTM.

Alweer geeft Antwerp een voorsprong uit handen in de Champions League. "Tuurlijk is dit een beetje een flashback naar Shakhtar. We hebben het in de rust nog gezegd... We hebben het later gewoon cash betaald."

"Het is gewoon weer jammer, hé. Als je ziet hoe we deze wedstrijd voorbereiden en hoe we die eerste helft spelen. Ze hebben natuurlijk kwaliteit en we gaven wel eens iets weg", gaat Alderweireld verder.

De hoop wordt nog wel niet opgegeven voor de komende wedstrijden. "We moeten altijd blijven gaan toch. Tegen Shakhtar en nu tegen Porto laten we zien dat we kwaliteiten hebben. We moeten het enkel 90 minuten lang volhouden en dat deden we twee keer niet."

Voor de wedstrijd pakten de fans uit met een enorme en mooie tifo. "Ik was hen wel dankbaar dat ze zo'n tifo hebben gemaakt. Ik ben geëmotioneerd."