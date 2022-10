Club Brugge doet het! Het sleept een gouden punt uit de brand bij Atlético en stoot door naar de achtste finales van de Champions League

Een kolkend Estadio Wanda Metropolitano mocht vandaag de leider van poule B ontvangen. Club Brugge had aan één punt tegen Atlético Madrid voldoende om door te stoten naar de laatste zestien van de Champions League. Club bibberde en mocht Mignolet opnieuw erg dankbaar zijn.

Het prachtige Estadio Wanda Metropolitano wasd dan toch heerlijk gevuld voor de komst van de leider in groep B. Ook het bezoekersvak zat knap vol voor de clash met de Madrilenen. We mochten ons opmaken voor een fluitconcert van Atlétcico tijdens de Champions League hymne en dat kregen we ook, de Madrilenen zijn overduidelijk geen fan van UEFA. Een goed Club kon in de openingsminuten als eerste dreigen, Olsen kwam op zijn gekende manier naar binnen en legde terug tot bij Sowah die uithaalde maar geen kader trof. Enkele minuten later was het opnieuw de Deen die Reinildo kinderlijk voorbij gaat en Jutglà opzocht, de Catalaan haalde knap uit maar zijn schot vloog maar net naast het doel van Oblak. We zagen een sterk begin van Club Brugge. Aan de overkant was het Griezmann die Mechele uitkapte en op doel trapte, gelukkig voor Club had Mignolet een knappe beenveeg in petto en trapte de Fransman de rebound in het zijnet. Een aangenaam openingskwartier.

Op minuut 20 was het even schrikken voor Blauwzwart. Griezmann en Correa speelde de Brugse verdediging op een hoopjdoor ze simpelweg uit te tikken. De Argentijnse spits kon zijn schot niet kadreren en scheerde zowaar de paal. Even later kon Lemar vanop de rand van de zestien uithalen maar ook daar zat meer in. Wanneer een doelpunt van de thuisploeg werd afgekeurd voor buitenspel zag je de clubspelers toch even naar adem snakken.

De kansen bleven voor Atlético, deze keer was het Saul Niguez die een voorzet knap op het hoofd van Griezmann schilderde. Mignolet moest alles uit de kast halen om knap te paraderen. Griezmann, die eerder deze week officieel van Barcelona overkwam, zat duidelijk goed in zijn vel. De kleine baltovenaar werd verrassend vaak gezocht en gevonden op hoge voorzetten. Vlak voor rust leek het dan toch een kantelpunt. Olsen ging voor de zoveelste keer door op de rechterflank, hij zette Buchanan op weg naar doel die terugkapte en neerging in de zestien. Strafschop voor Club, althans zo leek het want na het bekijken van de VAR beelden gaf de Nederlandse scheidsrechter dan toch een vrije trap aan de thuisploeg.

Ook in het begin van de tweede helft was het al Atlético wat de klok sloeg. Na een nieuw afgekeurd doelpunt van de Madrilenen werd Griezmann op Mignolet af gestuurd. De Franse international probeerde de Belgische te lobben maar die redde opnieuw de Brugse meubelen. Het blok dat Atlético had gezet vandaag stond wel erg sterk, Club raakte er met heel veel moeite heel weinig doorheen. Club holde maar wat achter de bal aan en de vermoeidheid kwam stilaan te boven. Vooral zelf als een blok beginnen spelen en proberen counteren leek de boodschap, al was dat laatste allesbehalve noodzakelijk. Odoi kon tijdens zo'n counter uithalen maar zag zijn schot voorlangs vliegen.

Het bleef echt bibberen voor Club, zeker wanneer Sowah een domme twede gele kaart pakte na het wegtrappen van de bal na een fluitsignaal. Mignolet moest in de laatste seconden van de reguliere speeltijd alles uit de kast halen om een bschot van Morata in de kleine baklijn te redden. De Brugse doelman van het jaar redde zowaar met zijn gezicht. Ook Matheus kon een kans niet meer verzilveren. Club eindigde dan wel de wedstrijd met ene man minder maar met minstens twee extra wedstrijden op het kampioenenbal. Eindstand 0-0.