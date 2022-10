Atlético-coach steekt bewondering niet onder stoelen of banken: "Een topper als Mignolet is er om zo'n ballen tegen te houden"

Het schuim stond Diego Simeone na negentig minuten op de mond. De coach van Atlético Madrid zag zijn spelers niet slecht spelen, maar uiteindelijk werd er niét gewonnen van... Simon Mignolet.

Simon Mignolet pakte uit met één, twee, drie, vier... waanzinnige reddingen. "We hebben inderdaad veel kansen gekregen", lacht Diego Simeone groen. "Ik denk zelfs dat we onze beste wedstrijd van het seizoen hebben gespeeld. We probeerden te winnen. Club Brugge was duidelijk naar hier gekomen met één doel: een punt pakken."

Los Colchoneros stootten één voor één op Big Si. "Vooral die kans van Alvaro Morata moest erin, hé. Mignolet had wellicht zelf niet door dat hij de bal stopte, maar toppers zijn er nu eenmaal om zo'n ballen tegen te houden. Ik blijf echter positief. We weten nu dat we de laatste twee wedstrijden moeten winnen."