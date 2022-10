Man van de wedstrijd Simon Mignolet moest even bekomen na de kwalificatie: "Dit gevoel heb ik nog niet vaak gehad"

Simon Mignolet was opnieuw van goudwaarde tegen Atlético Madrid deze avond. Met o.a. een sublieme save in de slotminuten hielp hij Club aan een punt in de Spaanse hoofdstad. Na vier wedstrijden op het kampioenenbal heeft de Rode Duivel evenveel cleansheets.

"Er was een klein feestje in de kleedkamer, we hebben er zeker van genoten. We moesten zeker even bekomen, zo'n gevoel heb ik nog niet vaak gehad. Om zoiets met alle supporters en de hele staff te vieren is schitterend, dit is een hele mooie dag voor de geschiedenis van Club Brugge. Ik ben heel blij om hier deel van te mogen uitmaken."

"Die laatste vijf minuten zaten we vol adrenaline. Iedereen heeft meer dan zijn job gedaan vandaag maar het zat allemaal wat mee op het einde daar moeten we niet over liegen. Als je naar Atlético komt en je staat na 75 minuten nog op 0-0 dan weet je dat je aan een goede partij bezig bent en dan wil je ook die stand vasthouden. Ik ben heel blij dat we ons na vier wedstrijden al kunnen kwalificeren. Dit is een collectieve winst vandaag.