Joao Felix trekt zijn conclusies na wedstrijd tegen Club Brugge

Het was een bijzonder zicht, woensdagavond in Madrid. Joao Felix kwam helemaal gek op de bank van Atletico.

Joao Felix stond woensdagavond tegen Club Brugge niet in het basiselftal. Hij stond te popelen om in te vallen, maar trainer Diego Simeone kwam met verrassende vervangingen.

Geen invalbeurt voor Joao Felix en dat zorgde duidelijk voor de nodige frustraties bij de Portugees. Volgens COPE heeft hij zijn conclusies ondertussen getrokken.

In 2019 betaalde Atletico nog meer dan 125 miljoen aan Benfica voor Felix. Over die drie jaar leverde dat 29 goals en 18 assists op. Hij heeft nog een contract tot 2026 bij Atletico, maar wil in januari zeker vertrekken.