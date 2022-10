Degryse ziet Club Brugge niet kansloos in achtste finales en noemt enkele te kloppen ploegen

Het werd een historische avond voor Club Brugge, maar analist Marc Degryse keek al eventjes verder richting achtste finales.

De voorbije jaren boekte Club Brugge heel veel progressie. Woensdagavond bereikte het met de kwalificatie voor de achtste finales een nieuwe mijlpaal in de clubgeschiedenis.

“Weer tien miljoen in de kassa, middelen die ongetwijfeld weer met goed beleid zullen resulteren in het verder vergroten van de kloof met de rest in België”, zegt Marc Degryse aan Het Laatste Nieuws.

Volgens de analist moet de achtste finale ook geen eindstation zijn. “Ik geloof stellig dat Club in de 1/8ste finales niet kansloos is tegen de meeste ploegen die tweede kunnen eindigen in de andere poules. Leipzig, Salzburg, zelfs Dortmund en Benfica kunnen ze aan.”