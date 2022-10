René Vandereycken over Carl Hoefkens: "Hij overtuigt met verschillende zaken"

Carl Hoefkens leidt Club Brugge met 10 op 12 naar de volgende fase van de Champions League.

Met 4 op 6 tegen een Europese topclub als Atletico Madrid is dat een ongelofelijke realisatie. “Vorige week hebben ze die met een andere wedstrijdaanpak ingezet, maar wat Atlético nu toonde, bewijst alleen maar hoe geweldig de prestatie van Club toen was. Als Club zijn beste niveau haalt, zijn deze uitslagen mogelijk”, zegt René Vandereycken in Het Nieuwsblad.

Met 10 op 12 overtreft blauwzwart hoe dan ook de verwachtingen die Vandereycken zelf had. “Toen Carl Hoefkens werd gepromoveerd van assistent naar hoofdtrainer, was het een vraagteken of hij het ook al kon waarmaken op Champions Leagueniveau. Niet omdat er twijfels waren over zijn kwaliteiten, wel omdat hij moest bewijzen dat hij dit niveau aankon in een rol met eindverantwoordelijkheid.”

Op die vraagtekens die er waren heeft Carl Hoefkens nu meer dan ooit een duidelijk antwoord weten te geven. “Hij overtuigt niet alleen met zijn wedstrijdplan, maar ook met zijn wissels en de manier waarop hij zijn spelers zover krijgt om hun taken uit te voeren.”