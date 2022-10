Skov Olsen kijkt uit naar de volgende ronde in de Champions League: "Opnieuw bewezen dat we grote ploegen aankunnen"

Andreas Skov Olsen is trots op de prestatie van Club Brugge na de kwalificatie voor de achtste finales van de Champions League: "We hebben vandaag ons mannetje gestaan."

De Deen beseft dat ze het grootste deel van de wedstrijd onder lagen: "Het was echt een gevecht vandaag, zeker de twede helft waren we enkel met verdedigen bezig. Ik was wel tevreden over onze eerste helft, we konden zelfs scoren via Jutglà. We wisten dat het hier niet gemakkelijk zou worden, een stadion met 75.000 schreeuwende supporters die hun team naar de overwinning willen roepen is ongelofelijk. Ze moesten winnen vandaag en dat heeft het er niet gemakkelijker op gemaakt. We hebben ons mannetje gestaan ook al was het een hele stevige wedstrijd. Onze kwalificatie is meer dan verdiend, dit is een prestatie van heel Club Brugge. We hebben opnieuw bewezen dat we grote Europese ploegen aankunnen."