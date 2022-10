Simon Mignolet trekt Club Brugge over de streep: "Dit is gewoon zijn niveau"

Club Brugge pakte een 0-0-gelijkspel op Atletico Madrid en vierde dat alsof het de Champions League gewonnen had.

De historische kwalificatie voor de volgende fase van de Champions League is een feit voor blauwzwart. “De manier waarop het zich kwalificeert, is fenomenaal. Als je na vier speeldagen al zeker bent, is dat uitzonderlijk. Voor alle clubs is dat zo, maar zeker voor een Belgische”, zegt Gert Verheyen op Sporza.

“Wedstrijden waar de ploeg steeds volwassenheid en ervaring uitstraalde. Dat was vandaag niet anders. Overeind blijven in het hol van Atlético Madrid is niet zo gemakkelijk. Achteraf lijkt dat nu misschien zo, maar geloof me: dit was een uitzonderlijke prestatie.”

Met dank ook aan een beresterke Simon Mignolet. “Club Brugge heeft vandaag wel heel wat kansen moeten incasseren. Een pak van die pogingen gingen naast en over, maar er stond toch vooral een geweldige doelman tussen de palen. Mignolet pakte verschillende keren uit met absolute wereldsaves. Hij heeft zijn team in de belangrijkste momenten opnieuw rechtgehouden. Zijn verdienste in deze campagne is dan ook zeer groot. Of hij vandaag nog een niveautje hoger haalde dan anders? Neen. Dit is gewoon zijn niveau."