Spaanse oproerpolitie 'mepte' Brugse fans richting stadion: "Enige taal die supporters begrijpen"

Duizenden supporters van Brugge wilden de historische kwalificatie meemaken. Massaal zakte het Blauwzwarte legioen naar Madrid. Daar ondervonden ze dat er met de Spaanse politie niet te lachen valt, zelfs al bleven ze zelf heel braaf.

Stralende zon, veel volk en koel bier zorgden voor een leuke dag aan Plaza Mayor waar de meeste buitenlandse supporters samentroepen op matchdagen. Gisteren waren er zelfs optredens ter ere van de nationale feestdag van Spanje.

Alles was ludiek en vrolijk totdat de oproerpolitie plots chargeerde op de Brugse menigte. Heel veel Brugse supporters waren verontwaardigd over dat plotse brute politiegeweld. Tijdens de begeleiding naar stadion vroegen vele fans de agenten naar de reden hiervoor.

Een agent verklaarde ons: "Het was tijd dat de supporters de klaarstaande metro namen. Hier in Madrid zetten we de menigte in beweging door te chargeren. Hierdoor zal iedereen zich voorwaarts bewegen in de richting dat we willen."

Om ze te beschermen

Op onze vraag of dat met zoveel geweld diende te gebeuren, keek hij ons aan alsof we van een andere planeet kwamen en antwoordde hij: "we zijn getraind om op moment dat onze divisiechef twee keer fluit, dan moeten we met de wapenstok chargeren. Supporters kennen enkel de wet van de wapenstok. Gewoon vragen werkt niet en verspillen we onze tijd niet."

Tot slot begreep hij de kritiek niet, want ze waren er "om de fans te beschermen".

Aan het stadion was er weer een incident omdat twee supporters vroegen om uit de stoet te stappen om naar het VIP-vak te stappen waarvoor ze uitgenodigd waren. Ook daar greep de politie naar de taal van geweld toen de twee supporters dit probeerden uit te leggen. Uiteindelijk zijn ze mee met de menigte binnen geduwd.